الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خسوف يغطي 96% من القمر الجمعة المقبل.. ومعهد الفلك يوضح التفاصيل

خسوف
خسوف

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإنه سوف يحدث خسوف شبه ظل للقمر يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023.

وأضاف القاضي في بيان تلقت الدستور نسخة منه، أن هذا يتفق مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444هـ، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96,4 ٪ تقريباً من سطح القمر، ويُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (جنوب وشرق قارة أوروبا –  قارة أستراليا –  معظم قارة آسيا – قارة أفريقيا – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية).  

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وثماني عشرة دقيقة تقريباً، بينما يصعب رؤيته في مصر.

 

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