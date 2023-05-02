مقتل شاب على يد شخصين فى المطرية

تعود الشاب" وحيد عبد الكريم" على الخروج يوميًا من منزله بمنطقة المطرية للعمل داخل فرن خاص به لبيع الخبز، ليأتي بمتطلبات أبنائه الصغار وزوجته، وكان دائمًا يتدخل لحل مشاكل الجيران والأصدقاء، و يتصدق للفقراء بالكثير من المال، واستمر ذلك الحال لعدة سنوات، وأثناء جلوسه داخل الفرن تفاجأ بأحد جيرانه يشتكي من شخصين بسبب بيع المواد المخدرة أسفل منزله، فتدخل"وحيد" لمنعهم من بيع المخدرات، وأثناء الحديث نشبت بينهما مشادة كلامية لكن سرعان ما تدخل الأهالي وقاموا بفض تلك المشادة.

وفي اليوم الثاني وأثناء جلوس "وحيد" داخل الفرن، تفاجأ بنفس الشخصان يتشاجران مع شقيقه الأصغر، الأمر الذي جعله يهرول مسرعًا لإنقاذ شقيقه لكنه تلقى طعنة نافذة في القلب على إثرها سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه وفر المتهمان قبل الإمساك بهم من قبل الأهالي.

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساءً عندما كان " وحيد" يباشر عمله داخل الفرن الخاص به، ليتفاجأ بشخصين يقوموا ببيع المواد المخدرة و مضايقة الجيران والزبائن، فحاول أن يتحدث معهم لإنهاء ذلك الأمر، لكن أثناء الحديث نشبت بينهما مشادة وتدخل الجميع لحل الموضوع، وفقًا لما ذكرته زوجه المجني عليه في حديثها لـ "الدستور"

قتلوه أثناء الدفاع عن شقيقه

وأضافت أن الشخصين بدأوا في مضايقتنا أثناء سيرنا في المنطقة، ومن ثم قاموا بافتعال مشكلة مع شقيقه زوجها الأصغر، الأمر الذي جعل " وحيد" يتدخل لإنقاذ شقيقه من تلك المشاجرة لكنه تلقى طعنة نافذة في القلب على إثرها سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه أمام مرأى ومسمع من الجميع، وفروا المتهمين هاربين، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما قتلوا زوجها بدم بارد.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص والتحريات تبين العثور على شاب يدعى «وحيد عبد الكريم» مصاب بطعنة نافذة في القلب، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا بسبب خلافات سابقة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمان ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة نقل الجثة المجني عليه إلى المشرحة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المطرية