سعر اليورو اليوم الإثنين 1 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية

استقر سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023، أمام الجنيه المصري في البنوك خلال التعاملات المسائية، واستعرض البنك المركزي المصري آخر تحديث لحظي لمتوسط أسعار العملات على موقعه الإلكتروني ليبلغ اليورو نحو 33.98 جنيه للشراء، 34.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الإثنين

نقدم قائمة بآخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية، في السوق المصرفي المصري، ليسجل متوسط سعر اليورو اليوم نحو 33.98 جنيه للشراء، و 34.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

ننشر آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية في عدد من البنوك المصرية والعربية العاملة في مصر.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 في التعاملات المسائية استقرارًا في بنك البركة ليسجل نحو 34.04 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 استقرارًا حيث بلغ نحو 33.71 جنيه للشراء، و 34.10 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 استقرارًا ليبلغ 32.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، في بنك القاهرة، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

نشر بنك فيصل الإسلامي عبر موقعه الإلكتروني آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاثنين اليوم 1 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري اليوم ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.