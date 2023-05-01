سعر أوقية الذهب بالدولار 2023 والذهب عيار 21
واصل سعر الذهب ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري 2725 جنيها للبيع، وللشراء 2625 جنيها، كما ارتفع سعر أوقية الذهب بالدولار في الوقت الذي هبط فيه الذهب العالمي.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر أوقية الذهب بالدولار 2023 والذهب عيار 21 .
سعر أوقية الذهب بالدولار 2023
سجلت سعر أوقية الذهب بالدولار في مصر 2,003.97 دولار ، فيما يعادل 61,902.10 جنيه، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.55% إلى 1988 دولار للأوقية، بينما تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% عند 1980 دولار للأوقية، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، ليسجل 101.6 نقطة.
سعر الذهب اليوم
- الذهب عيار 24 : بيع 3,017 جنيه ، وللشراء 3,063 جنيه .
- الذهب عيار 22 : بيع 2,766 جنيه ، وللشراء 2,808 جنيه .
- الدهب عيار 21: بيع 2725 جنيه ، وللشراء 2625جنيه .
- الدهب عيار 18: بيع 2335 جنيه ، وللشراء 2292 جنيه .
- الذهب عيار 14: بيع 1,760 جنيه ، وللشراء 1,787 جنيه .
- الذهب عيار 12: بيع 1,509 جنيه ، وللشراء 1,531 جنيه .
- الاونصة : بيع 93,833 جنيه ، وللشراء 95,255 جنيه .
- الجنيه الذهب : بيع 21,120 جنيه ، وللشراء 21,440 جنيه .
- الكيلو الذهب : بيع 3,017,143 جنيه ، وللشراء 3,062,857 جنيه .
سعر الجنيه الذهب
- نصف جنيه ذهب جورج Swiss Gold : 12305 جنيه
- ربع جنيه ذهب جورج Swiss Gold : 6260 جنيه
- جنيه ذهب جورج Swiss Gold : 24610 جنيه
- جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 23670 جنيه
- جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 23540 جنيه.
- جنيه ذهب عيار 21 الملكة اليزابيث : 23630 جنيه
- ربع جنيه ذهب عيار 21 Btc : 5940 جنيه
- جنيه ذهب وزن 8 جرام: 23540 جنيه .
الذهب يتراجع 60 جنيها في مصر والسوق العالمي يواصل الهبوط