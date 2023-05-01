واصل سعر الذهب ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري 2725 جنيها للبيع، وللشراء 2625 جنيها، كما ارتفع سعر أوقية الذهب بالدولار في الوقت الذي هبط فيه الذهب العالمي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر أوقية الذهب بالدولار 2023 والذهب عيار 21 .

سعر أوقية الذهب بالدولار 2023

سجلت سعر أوقية الذهب بالدولار في مصر 2,003.97 دولار ، فيما يعادل 61,902.10 جنيه، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.55% إلى 1988 دولار للأوقية، بينما تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% عند 1980 دولار للأوقية، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، ليسجل 101.6 نقطة.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24 : بيع 3,017 جنيه ، وللشراء 3,063 جنيه .

الذهب عيار 22 : بيع 2,766 جنيه ، وللشراء 2,808 جنيه .

الدهب عيار 21: بيع 2725 جنيه ، وللشراء 2625جنيه .

الدهب عيار 18: بيع 2335 جنيه ، وللشراء 2292 جنيه .

الذهب عيار 14: بيع 1,760 جنيه ، وللشراء 1,787 جنيه .

الذهب عيار 12: بيع 1,509 جنيه ، وللشراء 1,531 جنيه .

الاونصة : بيع 93,833 جنيه ، وللشراء 95,255 جنيه .

الجنيه الذهب : بيع 21,120 جنيه ، وللشراء 21,440 جنيه .

الكيلو الذهب : بيع 3,017,143 جنيه ، وللشراء 3,062,857 جنيه .

سعر الجنيه الذهب