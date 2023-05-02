ابتكار رقعة تراقب تدفق الدم بشكل لحظي

طور المهندسون في جامعة كاليفورنيا، سان دييجو، رقعة مرنة للتصوير بالموجات فوق الصوتية يمكن ارتداؤها على الجلد لمتابعة تدفق الدم عبر الشرايين والأوردة المهمة الموجودة في أعماق جسم الشخص، من أجل تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، مثل الجلطات الدموية، أو مشاكل صمام القلب، أو ضعف الدورة الدموية في الأطراف، أو انسداد الشرايين التي يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

ووفقًا لموقع hindustantimes الابتكار الجديد بالموجات فوق الصوتية الذي تم تطويره في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو يمكنه مراقبة تدفق الدم بشكل مستمر بالإضافة إلى ضغط الدم ووظائف القلب في الوقت الفعلي.

ويمكن ارتداء الرقعة على الرقبة أو الصدر، وما يميزها هو أنها تستطيع استشعار وقياس إشارات القلب والأوعية الدموية بعمق 14 سم داخل الجسم بطريقة غير جراحية، ويمكنها القيام بذلك بدقة عالية.

ميزة أخرى مبتكرة للرقعة هي أنه يمكن إمالة حزمة الموجات فوق الصوتية بزوايا مختلفة وتوجيهها إلى مناطق في الجسم ليست مباشرة تحت الرقعة.

تتكون الرقعة من طبقة رقيقة من البوليمر المرن والمطاطي الذي يلتصق بالجلد. يوجد على الرقعة مجموعة من محولات طاقة الموجات فوق الصوتية بحجم ملليمتر.