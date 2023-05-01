محافظ بورسعيد يهنىء الرئيس السيسي بعيد العمال

بعث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية، أسمى معاني التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال والذي تحتفل به الدولة في الأول من مايو كل عام، سائلا الله تعالى أن يوفق سيادتكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية.

وتابع محافظ بورسعيد: أننا فخورين بجهودكم العظيمة والمخلصة ، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبناءها ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير.

كما بعث المحافظ التهنئة القلبية لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحسن شحاته وزير القوى العاملة، وجميع أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجميع عمال مصر الأوفياء بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، ويجعلها دائما في تقدم وازدهار بسواعد أبناءها وعزيمتهم الوطنية المخلصة من أجل البناء والتنمية.

وقال محافظ بورسعيد إن عيد العمال هو عيد العمل والعطاء والإنتاج مطالبا الجميع بالتكاتف والتفانى في العمل كل في موقعه لينعم الشعب المصري العظيم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والتقدم، خاصة مع بناء مصر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذه المشروعات القومية والتنموية بجميع محافظات الجمهورية .

وأكد أن العامل المصري نجح في تحدي الصعاب وإنجاز المشروعات في وقت قياسي نتج عنه وقوف العالم له تحية وتقدير ، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا، وأن يوفق القيادة السياسية وجميع أعضاء الحكومة لما فيه الخير والرخاء والازدهار والأمان لبلادنا.