مصنع حوا يدعو الرئيس السيسى لمشاركة العمال فى إنتاج أول محرك

دعا المهندس وائل فتحي، مدير الإدارة الهندسية بمصنع حوا لإنتاج محركات البنزين لوسائل النقل الخفيفة، الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشاركة العمال لحظة إنتاج أول محرك تحت شعار "صنع في مصر" في غضون شهر ونصف.

ووجه الرئيس السيسي، سؤاله للمهندس وائل، قائلًا: المنتج المحلي للمصنع كام؟، ليرد عليه قائلًا: البداية ستكون بـ60% منتجا محليا، وهناك خط يتم شحنه من الصين سيكون الإنتاج المحلي 85% خلال شهرين.

وقال الرئيس السيسي: ليه 3 سنين للانتهاء من المجمع الصناعي؟، ليرد المهندس وائل قائلًا: لأن المجمع يقام على مساحة 2700 متر مربع، ولدينا حوالي 10 مصانع داخل المجمع، حجم العمل بهم ضخم جدًا، ويصل حجم الاستثمارات لكل مصنع 300 مليون جنيه، بإجمالي 2 مليار و700 مليون جنيه.