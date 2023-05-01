موعد مباراة الأهلى والترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

موعد مباراة الأهلى والترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد فوز المارد الأحمر على نظيره نادي الرجاء المغربي، بمجموع المبارتين بهدفين مقابل لا شيء، في دور ربع نهائي دوري الأبطال، ليواجه فريق الترجي التونسي للتنافس على الصعود إلى نهائي البطولة، والمقرر أن يكون في يونيو القادم، لذا فإن الجمهور يبحث عن موعد مباراة الأهلى والترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا عبر موقع “جوجل” لمعرفة تفاصيل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الأهلى والترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2023

وعن موعد مباراة الأهلى والترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فإنها من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة الموافق 12 من شهر مايو المقبل ويتم تحديد الموعد في وقت لاحق، أما مباراة الإياب فتكون في 19 من الشهر ذاته.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجى فى دورى أبطال أفريقيا 2023

وتذاع مباراة الأهلى والترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على قنوات بين سبورت، باعتبارها الناقل و المالكة لحقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال افريقيا، كما يتم تغطية كواليس المباراة والتعليق على الاداء الفني للفريق فضلا عن القرارات التحكيمية من قبل الاستوديو التحليلي الخاص بالقناة الذي ينطلق قبل اللقاء، ويستمر حتى بعد انتهاء المباراة باستضافة كوكبة من المحللين الرياضيين في الوطن العربي وافريقيا وكذلك أيضا النجوم القدامى لكرة القدم.



آخر المواجهات بين الأهلى والترجى فى دورى أبطال أفريقيا

ورجحت كفة النادي الأهلي في المواجهات الأخيرة التي جمعت المارد احمر مع الترجي التونسي حيث حقق النادي الاهلي 4 انتصارات في اخر خمس مواجهات بينما كان للترجي انتصارا وحيدا في آخر مواجهة كانت في منتصف عام 2021 ضمن المنافسات دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والتي انتهت بفوز النادي الاهلي في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة بينما كان قد حقق النادي الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على أرض الترجي بهدف دون رد.

في عام 2018 واجه النادي الأهلي الترجي التونسي في دور المجموعات حيث كان يقع كل منهما في مجموعة واحدة مساعده النادي الاهلي كاول مجموعه ونادي الترجي صعد ثاني المجموعة وأمهلهم القدر أن يتوجهوا في النهائي حيث حقق النادي الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما في مباراة العودة استطاعت أن يباغت الترجي النادي الأهلي يقتنص منه اللقب الذي كان المارد الأحمر على مقربة منه لتنتهي المباراة بفوز الترجي بثلاثية نظيفة وتكون حصيلة المبارتين 4/3 لصالح الترجي التونسي.