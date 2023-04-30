الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مكافآت للاعبى الأهلى بعد الصعود إلى نصف نهائى أبطال إفريقيا

كولر
كولر

قرر الجهاز الفنى لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صرف مكافآت إجادة للاعبى الفريق، إلى جانب ما تنص عليه اللائحة، بعد تخطى عقبة الرجاء المغربى، والصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا لمواجهة الترجى الرياضى التونسى.

وطلب المدير الفنى للأهلى من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، صرف المكافآت المالية للاعبين، على ضوء الروح القتالية العالية التى ظهروا عليها أمام الرجاء، رغم صعوبة الأجواء فى مركب محمد الخامس، وأيضًا من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على الغريم التقليدى الزمالك فى السوبر، خلال المواجهة المقررة مساء الجمعة المقبل، التى تقام فى دولة الإمارات.

ورفع «عبدالحفيظ» طلب المدير الفنى إلى محمود الخطيب، رئيس الأهلى، للموافقة على صرف مكافآت الإجادة إلى جانب مكافأة الصعود لنصف نهائى دورى الأبطال، وفقًا لما تنص عليه لائحة النادى.

ووعد «كولر» لاعبى الفريق بمكافأة مالية خاصة حال الفوز على الزمالك فى السوبر، وعقد جلسة مع اللاعبين من أجل ترتيب استعدادات الفريق لهذه المواجهة، وكلف جهازه المعاون بإعداد تقرير عن أخطاء بعض لاعبى الفريق أمام الرجاء، خاصة فى خط الدفاع، من أجل علاجها قبل لقاء القمة المرتقب.

وطلب أيضًا تقريرًا عن آخر ٣ مواجهات لفريق الزمالك، أمام المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا فى الدورى، وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس، فى ظل صعوبة المباراة، خاصة بعد تولى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو قيادة «القلعة البيضاء».

واستقر المدير الفنى للأهلى على السفر إلى الإمارات بعد غدٍ الأربعاء، قبل مواجهة الزمالك المرتقبة بـ٤٨ ساعة، وطلب من إدارة الكرة أن يكون سفر البعثة إلى أبوظبى على متن طائرة خاصة، من أجل زيادة تركيز اللاعبين وتخفيف الضغوط النفسية والعصبية عليهم.

ويخضع ياسر إبراهيم، مدافع الأهلى، لفحص طبى على القدم خلال مران اليوم، من أجل حسم موقفه من السفر مع الفريق إلى الإمارات والمشاركة فى مواجهة السوبر.

وقال مصدر فى الجهاز الطبى إن اللاعب مهدد بالاستبعاد من المشاركة أمام الزمالك، بسبب إصابته فى الكاحل، موضحًا أن موقفه من المشاركة يتعلق بنتيجة الأشعة التى سيجريها اليوم، وتقييم الجهاز الفنى والطبى لحالته قبيل السفر إلى الإمارات

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