التفوق الأبيض مستمر.. الزمالك بطلًا لكأس مصر للكرة الطائرة على حساب الأهلي

تُوج رجال الزمالك للكرة الطائرة ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأهلي في المباراة الفاصلة بنتيجة 3/2.

وحصل الزمالك على لقب الكأس للمرة الثامنة في تاريخه كما حافظ على الكأس في خزائنه للعام الثالث على التوالي.

جاء الشوط الأول قويا من جانب الأهلي ليحسمه بسهولة 25/15.

وعاد الزمالك بقوة في الشوط الثاني ليحسمه بنتيجة 25/19 ليعادل النتيجة.

الشوط الثالث جاء مثيرا للغاية وشهد تقدم الزمالك في بدايته بفارق 5 نقاط قبل أن يعود الأهلي ويتقدم 24/21.

ونجح الزمالك في تحقيق عودة قوية ليحسم الشوط الفاصل لصالحه 29/27 ويتقدم 2/1 في الأشواط.

الأهلي عاد لتعديل النتيجة من جديد خلال الشوط الرابع وفاز به بنتيجة 25/21 ليحتكم الفريقان للشوط الفاصل من أجل حسم اللقب.

وجاء الشوط الفاصل مثيرا حتى النقطة العاشرة حيث ظل الفريقان متعادلان نقطة بنقطة قبل أن يتفوق الزمالك بفضل تألق قائده رضا هيكل ليحسم الشوط والمباراة لصالحه بنتيجة 15/11.

وجمع الزمالك بين الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي بعد التفوق على الأهلي في 4 نهائيات محلية متتالية.

وحافظ الزمالك على لقب كأس مصر للموسم الثالث على التوالي لأول مرة في تاريخه.