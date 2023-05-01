اللص الشريف!!

كتب الشاعر والكاتب الباكستاني مرزا_أديب المتوفى سنة ١٩٩٩ م في كتابه "المصباح" : هذه القصة الطريفة

ذهبت الى دلهي في الستينيات للعمل وفي أحد الأيام نزلتُ من الحافلة ؛ ثم فتشتُ جيوبي لأتفاجأ بأن أحدهم قد سرقني ، ولم يكن في جيبي حين نُهبت سوى تسع روبيات ورسالة في ظرف كنت قد كتبتها إلى أمي : " أمِّي الحنون !!

فُصلتُ من عملي ، لا أستطيعُ أن أرسل لك هذا الشهر مبلغ الخمسين روبية المعتاد .."

وكنت قد وضعت رسالتي هذه في جيبي قبل ثلاثة أيام على أمل أن أرسلها في وقت لاحق بما يتوفر من روبيات ، وبالرغم من أن الروبيات التسع التي سرقت لا تساوي شيئاً ؛ لكن الذي فصل من عمله ؛ وسُرق ماله تساوي في نظره ٩٠٠٠ روبية !!

مضت أيام ثم وصلتني رسالة من أمي توجست خوفاً ، وقلت في نفسي : لا بد أنها طلبت المبلغ الذي اعتدت إرساله إليها ، لكني عندما قرأت الرسالة احترت كونها تحمل شكرها ودعواتها لي ، قائلة :

«وصلتني منك ٥٠ روبية عبر حوالتك المالية، كم أنت رائع يا بني، ترسل لي المبلغ في وقته ولا تتأخر بتاتاً ، رغم أنهم فصلوك من عملك ، أدعو لك بالتوفيق وسعة الرزق »

تلقيت الرسالة متعجبا وقد عشت متردداً محتاراً لأيام .. مَنْ يا ترى الذي أرسل هذا المبلغ إلى أمي؟!! وبعد أيام وصلتني رسالة أخرى بخط يد بالكاد يُقرأ ، كتب فيها صاحبها :

"حصلت على عنوانك من ظرف الرسالة ، وقد أضفتُ إلى روبياتك التسعة ، إحدى وأربعين روبية كنت قد جمعتها سابقاً ، وأرسلتها بحوالة مالية إلى أمك حسب العنوان الذي في رسالتك وبصراحة فإني قد فكرت في أمي وأمك ، فقلت في نفسي : لماذا تبيت أمك أيامها وهي جائعة وأتحمل ذنبك وذنبها ؟؟ تحياتي لك ،

أنا صاحبك الذي انتشلك في الحافلة فسامحني" !

كانت تلك الرسالة من اللص الذي حن قلبه على والدة من سرقه!!

قارئي العزيز

أحيانا قد نصادف لصوصا أشرف بكثير من أولئك الذين يرفعون شعارات في حقيقتها منزوعة الدسم إن لم تكن مزيفة !!

لقد كان لصا بحق

ولكنه شريف حنون رقيق القلب!!