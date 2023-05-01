أحمد عبدالله محمود يكشف تفاصيل مشاركته بمسلسل “رسالة الإمام” والتحديات التى واجهته

كشف الفنان أحمد عبدالله محمود، تفاصيل مشاركته في مسلسل “رسالة الإمام”، موجهًا الشكر للقائمين عليه، لأن مسلسل رسالة الإمام فيه أكثر من شق تاريخي وديني وتعليمي، المسلسل غني من كل الجوانب.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «cbc»: «بالنسبة لشخصية شكلب التي جسدتها في المسلسل، فإنني أتعامل مثل أبي الفنان الراحل عبدالله محمود وهو أنني لا أختار الدور وفقا لحجمه، فقد شاركت في 5 أو 6 حلقات، ولكن هناك أحداث كثيرة قائمة على الشخصية».

وتابع: «ركوب الخيل والتمرن على السيوف أمر مرهق بالنسبة لي، لكنني كممثل أحب المذاكرة والتمرينات على اللغة العربية حتى أحصل على الإشادة وأحمد الله على أن الناس شعرت بكل ذلك وأشادت بالمسلسل».

أهم التحديات التي واجهها

وأشار، إلى أن الممثل لديه حالة من التحدي مع الذات من أجل إجادة العمل، فقد كان لديه تحديات عديدة في المسلسل منها إجادة اللغة العربية وإجادة ركوب الخيل، وبالتالي فإن كل ممثل يكون لديه الرغبة في أن يتحدث باللغة السليمة، وهناك أفراد في اللوكيشن يقومون بتصحيح اللغة العربية.