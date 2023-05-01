الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1 مايو 2023 بالتوقيت الصيفي

الصلاة
الصلاة

مواقيت الصلاة من الأمور التى يزداد معدل البحث عنها يوميا من خلال استخدام مؤشر البث جوجل خاصة بعدما أقدمت الحكومة على العمل بالتوقيت الصيفى.

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1مايو 2023 

الدستور ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى :

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1 مايو 2023 بعد تطبيق التوقيت الصيفى "القاهرة" 

كانت الحكومة قامت بتطبيق التوقيت الصيفى بداية من من يوم الجمعة الماضية 28 إبريل حيث تم تقديم الوقت ساعة بالتالى تم تقديم مواعيد الصلاة ساعة بناءا على هذا القرار.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

فجر 4:41 ص

 

الشروق 6:15 ص

 

الظُّهر 12:35 م

 

العصر 4:30م

 

المغرب 7:30م

 

العشاء 8:54م

 

مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجر 4:42 ص

 

الشروق 6:15 ص

 

الظُّهر 12:53 م

 

العَصر 4:30 م

 

المغرب 7:30 م

 

العشاء 8:54 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية 

 

 الفجر 4:43 صباحا.

 

الشروق 6:19 صباحا.

 

الظهر 12:58 مساء.

 

 العصر 4:46 مساء.

 

 المغرب 7:37 مساء.

ن العشاء 9:02 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 مايو 2023 بالقاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة في الصيف 2023 بالقاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة فى المنصورةبعد تطبيق التوقيت الصيفى 

الفجر 4:37 ص

 

الظهر 12:52 م

 

العصر 4:30 م

 

المغرب 7:32 م

 

العشاء 8:57 م

 

مواعيد الصلاة في  محافظة  قنا بعد تطبيق التوقيت الصيفى :

الفجر 4:44 ص

 

الظهر 12:47 م

 

العصر 4:17 م

 

المغرب 7:20 م

 

العشاء 8:40 م

 

مواقيت  الصلاة فى الإسماعيلية بعد تطبيق التوقيت الصيفى :

 

موعد صلاة الفجر 4:35

 

موعد صلاة الظهر 12:48 م

 

موعد صلاة العصر 4:26 م

 

موعد صلاة المغرب 7:28 م

 

موعد صلاة العشاء 8:51  م.       

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ:

 

وقت صلاة الفجر 4:34

 

وقت صلاة الظهر 12:40

 

موعد صلاة  العصر 4:13 م

 

وقت صلاة المغرب 7:16 م

 

وقت صلاة العشاء 8:36 م.   

 

مواقيت الصلاة فى أسوان:

 

وقت صلاة الفجر 4:46  ص

 

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

 

موعد صلاة العصر 15: 4

 

موعد صلاة المغرب 7:19 م

 

موعد صلاة العشاء 8:36

 

 

 

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1مايو 2023 مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في الجيزة مواقيت الصلاة فى الإسكندرية 2023

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