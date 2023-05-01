مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1 مايو 2023 بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة من الأمور التى يزداد معدل البحث عنها يوميا من خلال استخدام مؤشر البث جوجل خاصة بعدما أقدمت الحكومة على العمل بالتوقيت الصيفى.

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1مايو 2023

الدستور ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى :

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1 مايو 2023 بعد تطبيق التوقيت الصيفى "القاهرة"

كانت الحكومة قامت بتطبيق التوقيت الصيفى بداية من من يوم الجمعة الماضية 28 إبريل حيث تم تقديم الوقت ساعة بالتالى تم تقديم مواعيد الصلاة ساعة بناءا على هذا القرار.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

فجر 4:41 ص

الشروق 6:15 ص

الظُّهر 12:35 م

العصر 4:30م

المغرب 7:30م

العشاء 8:54م

مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجر 4:42 ص

الشروق 6:15 ص

الظُّهر 12:53 م

العَصر 4:30 م

المغرب 7:30 م

العشاء 8:54

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 4:43 صباحا.

الشروق 6:19 صباحا.

الظهر 12:58 مساء.

العصر 4:46 مساء.

المغرب 7:37 مساء.

ن العشاء 9:02 مساء.

مواقيت الصلاة فى المنصورةبعد تطبيق التوقيت الصيفى

الفجر 4:37 ص

الظهر 12:52 م

العصر 4:30 م

المغرب 7:32 م

العشاء 8:57 م

مواعيد الصلاة في محافظة قنا بعد تطبيق التوقيت الصيفى :

الفجر 4:44 ص

الظهر 12:47 م

العصر 4:17 م

المغرب 7:20 م

العشاء 8:40 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية بعد تطبيق التوقيت الصيفى :

موعد صلاة الفجر 4:35

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:28 م

موعد صلاة العشاء 8:51 م.

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ:

وقت صلاة الفجر 4:34

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:16 م

وقت صلاة العشاء 8:36 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان:

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 15: 4

موعد صلاة المغرب 7:19 م

موعد صلاة العشاء 8:36