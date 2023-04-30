مواقيت الصلاة في الصيف 2023 بالقاهرة والمحافظات
اختلف مواقيت الصلاة منذ عدة أيام بعد اتجاه الحكومة إلى تطبيق التوقيت الصيفي بدءًا من الخميس الماضي ويستمر حتى الجمعة الاخيرة من أكتوبر، لذا تأخرت مواقيت الصلاة في الصيف عن مواعيدها في الشتاء ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة في الصيف 2023
مواقيت الصلاة في الصيف 2023
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-04-30
|4:38 ص
|6:13 ص
|12:52 م
|4:29 م
|7:32 م
|8:56 م
|الأسكندرية
|2023-04-30
|4:40 ص
|6:17 ص
|12:57 م
|4:36 م
|7:39 م
|9:4 م
|طنطــا
|2023-04-30
|4:38 ص
|6:13 ص
|12:53 م
|4:31 م
|7:34 م
|8:59 م
|المنصورة
|2023-04-30
|4:35 ص
|6:11 ص
|12:52 م
|4:30 م
|7:33 م
|8:58 م
|الزقـازيق
|2023-04-30
|4:36 ص
|6:11 ص
|12:51 م
|4:29 م
|7:31 م
|8:56 م
|أسيــوط
|2023-04-30
|4:46 ص
|6:18 ص
|12:53 م
|4:25 م
|7:28 م
|8:49 م
|سـوهاج
|2023-04-30
|4:46 ص
|6:16 ص
|12:50 م
|4:22 م
|7:25 م
|8:45 م
|بنى سويف
|2023-04-30
|4:42 ص
|6:15 ص
|12:53 م
|4:28 م
|7:31 م
|8:54 م
|المنـيـا
|2023-04-30
|4:46 ص
|6:18 ص
|12:54 م
|4:28 م
|7:31 م
|8:53 م
|قـــنا
|2023-04-30
|4:43 ص
|6:13 ص
|12:46 م
|4:17 م
|7:20 م
|8:40 م
|أســوان
|2023-04-30
|4:47 ص
|6:15 ص
|12:46 م
|4:12 م
|7:16 م
|8:35 م
|مطـروح
|2023-04-30
|4:51 ص
|6:27 ص
|1:8 م
|4:47 م
|7:50 م
|9:15 م
|الغردقـة
|2023-04-30
|4:36 ص
|6:7 ص
|12:42 م
|4:14 م
|7:17 م
|8:38 م
|الإسماعيلية
|2023-04-30
|4:33 ص
|6:8 ص
|12:48 م
|4:26 م
|7:28 م
|8:53 م
|الفـيــوم
|2023-04-30
|4:42 ص
|6:16 ص
|12:54 م
|4:29 م
|7:32 م
|8:56 م
|6أكتـوبر
|2023-04-30
|4:40 ص
|6:15 ص
|12:53 م
|4:30 م
|7:33 م
|8:57 م
|كفر الشيخ
|2023-04-30
|4:37 ص
|6:13 ص
|12:53 م
|4:32 م
|7:35 م
|9:0 م
|المحلة الكبرى
|2023-04-30
|4:37 ص
|6:12 ص
|12:53 م
|4:31 م
|7:33 م
|8:58 م
|نجع حمادى
|2023-04-30
|4:45 ص
|6:15 ص
|12:48 م
|4:18 م
|7:22 م
|8:42 م