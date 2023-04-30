الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مواقيت الصلاة في الصيف 2023 بالقاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة في
مواقيت الصلاة في الصيف 2023

اختلف مواقيت الصلاة منذ عدة أيام بعد اتجاه الحكومة إلى تطبيق التوقيت الصيفي بدءًا من الخميس الماضي ويستمر حتى الجمعة الاخيرة من أكتوبر، لذا تأخرت مواقيت الصلاة في الصيف عن مواعيدها في الشتاء ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة في الصيف 2023

مواقيت الصلاة في الصيف 2023

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-04-304:38 ص6:13 ص12:52 م4:29 م7:32 م8:56 م
الأسكندرية2023-04-304:40 ص6:17 ص12:57 م4:36 م7:39 م9:4 م
طنطــا2023-04-304:38 ص6:13 ص12:53 م4:31 م7:34 م8:59 م
المنصورة2023-04-304:35 ص6:11 ص12:52 م4:30 م7:33 م8:58 م
الزقـازيق2023-04-304:36 ص6:11 ص12:51 م4:29 م7:31 م8:56 م
أسيــوط2023-04-304:46 ص6:18 ص12:53 م4:25 م7:28 م8:49 م
سـوهاج2023-04-304:46 ص6:16 ص12:50 م4:22 م7:25 م8:45 م
بنى سويف2023-04-304:42 ص6:15 ص12:53 م4:28 م7:31 م8:54 م
المنـيـا2023-04-304:46 ص6:18 ص12:54 م4:28 م7:31 م8:53 م
قـــنا2023-04-304:43 ص6:13 ص12:46 م4:17 م7:20 م8:40 م
أســوان2023-04-304:47 ص6:15 ص12:46 م4:12 م7:16 م8:35 م
مطـروح2023-04-304:51 ص6:27 ص1:8 م4:47 م7:50 م9:15 م
الغردقـة2023-04-304:36 ص6:7 ص12:42 م4:14 م7:17 م8:38 م
الإسماعيلية2023-04-304:33 ص6:8 ص12:48 م4:26 م7:28 م8:53 م
الفـيــوم2023-04-304:42 ص6:16 ص12:54 م4:29 م7:32 م8:56 م
6أكتـوبر2023-04-304:40 ص6:15 ص12:53 م4:30 م7:33 م8:57 م
كفر الشيخ2023-04-304:37 ص6:13 ص12:53 م4:32 م7:35 م9:0 م
المحلة الكبرى2023-04-304:37 ص6:12 ص12:53 م4:31 م7:33 م8:58 م
نجع حمادى2023-04-304:45 ص6:15 ص12:48 م4:18 م7:22 م8:42 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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