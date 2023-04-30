مواقيت الصلاة في الصيف 2023 بالقاهرة والمحافظات

اختلف مواقيت الصلاة منذ عدة أيام بعد اتجاه الحكومة إلى تطبيق التوقيت الصيفي بدءًا من الخميس الماضي ويستمر حتى الجمعة الاخيرة من أكتوبر، لذا تأخرت مواقيت الصلاة في الصيف عن مواعيدها في الشتاء ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة في الصيف 2023

مواقيت الصلاة في الصيف 2023

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-04-30 4:38 ص 6:13 ص 12:52 م 4:29 م 7:32 م 8:56 م الأسكندرية 2023-04-30 4:40 ص 6:17 ص 12:57 م 4:36 م 7:39 م 9:4 م طنطــا 2023-04-30 4:38 ص 6:13 ص 12:53 م 4:31 م 7:34 م 8:59 م المنصورة 2023-04-30 4:35 ص 6:11 ص 12:52 م 4:30 م 7:33 م 8:58 م الزقـازيق 2023-04-30 4:36 ص 6:11 ص 12:51 م 4:29 م 7:31 م 8:56 م أسيــوط 2023-04-30 4:46 ص 6:18 ص 12:53 م 4:25 م 7:28 م 8:49 م سـوهاج 2023-04-30 4:46 ص 6:16 ص 12:50 م 4:22 م 7:25 م 8:45 م بنى سويف 2023-04-30 4:42 ص 6:15 ص 12:53 م 4:28 م 7:31 م 8:54 م المنـيـا 2023-04-30 4:46 ص 6:18 ص 12:54 م 4:28 م 7:31 م 8:53 م قـــنا 2023-04-30 4:43 ص 6:13 ص 12:46 م 4:17 م 7:20 م 8:40 م أســوان 2023-04-30 4:47 ص 6:15 ص 12:46 م 4:12 م 7:16 م 8:35 م مطـروح 2023-04-30 4:51 ص 6:27 ص 1:8 م 4:47 م 7:50 م 9:15 م الغردقـة 2023-04-30 4:36 ص 6:7 ص 12:42 م 4:14 م 7:17 م 8:38 م الإسماعيلية 2023-04-30 4:33 ص 6:8 ص 12:48 م 4:26 م 7:28 م 8:53 م الفـيــوم 2023-04-30 4:42 ص 6:16 ص 12:54 م 4:29 م 7:32 م 8:56 م 6أكتـوبر 2023-04-30 4:40 ص 6:15 ص 12:53 م 4:30 م 7:33 م 8:57 م كفر الشيخ 2023-04-30 4:37 ص 6:13 ص 12:53 م 4:32 م 7:35 م 9:0 م المحلة الكبرى 2023-04-30 4:37 ص 6:12 ص 12:53 م 4:31 م 7:33 م 8:58 م نجع حمادى 2023-04-30 4:45 ص 6:15 ص 12:48 م 4:18 م 7:22 م 8:42 م