الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 مايو 2023 بالقاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 مايو 2023 في جميع المحافظات والمدن المصرية وفقا للموقع الجغرافي لكل منها، لتحديد مواعيد الأذان وإقامة الصلاة، وذلك بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بداية من الجمعة الأخيرة في شهر إبريل 2023.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 مايو 2023

ويقدم لكم موقع “الدستور” مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 مايو 2023 في مصر بالتوقيت الصيفي الجديد للتيسير على متابعينا في معرفة التوقيت الصحيح لمواعيد الصلاة.

 

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

  • موعد صلاة الفجر الساعة 4:37 فجرا.
  • موعد صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.
  • موعد صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.
  • موعد صلاة المغرب الساعة 7:32 مساءا.
  • موعد صلاة العشاء الساعة 8:5 مساءا.

مواقيت الصلاة في الصيف 2023 بالقاهرة والمحافظات

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية 

  • صلاة الفجر الساعة 4:40 فجرا.
  • صلاة الظهر الساعة 12:58 ظهرا.
  • صلاة العصر الساعة 4:36 عصرا.
  • صلاة المغرب الساعة 7:39 مساءا.
  • صلاة العشاء الساعة 9:05 مساءا.

 

مواعيد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

  • صلاة الفجر الساعة 4:50 فجرا.
  • صلاة الظهر الساعة 1:08 ظهرا.
  • صلاة العصر الساعة 4:47 عصرا.
  • صلاة المغرب الساعة 7:50 مساءا.
  • صلاة العشاء الساعة 9:16 مساءا

 

مواعيد الصلاة في محافظة شمال سيناء

  • صلاة الفجر الساعة 4:28 فجرا.
  • صلاة الظهر الساعة 12:43 ظهرا.
  • صلاة العصر الساعة 4:20 عصرا.
  • صلاة المغرب الساعة 7:23 مساءا.
  • صلاة العشاء الساعة 8:48 مساءا.

 

مواقيت الصلاة اليوم في الوادي الجديد

  • موعد صلاة الفجر الساعة 5:08 فجرا.
  • موعد صلاة الظهر الساعة 1:08 ظهرا.
  • موعد صلاة العصر الساعة 4:36عصرا.
  • موعد صلاة المغرب الساعة 7:40 مساءً.
  • موعد صلاة العشاء الساعة 9:00 مساءً.
مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الفجر مواعيد الصلاة في محافظة شمال سيناء مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

الأدعية المستجابة.. دعاء فجر اليوم الإثنين 1 مايو 2023

مصدر داخل كاف: لن يتم نقل مباراة الأهلى والترجى لهذا السبب

باحث يكشف لـ"الدستور" أهمية لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان

واشنطن: ساعدنا ألف أمريكى على مغادرة السودان منذ بدء العنف

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 مايو 2023 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث في سبعينات القرن الماضي

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلا و قصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟