مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 مايو 2023 بالقاهرة والمحافظات

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 مايو 2023 في جميع المحافظات والمدن المصرية وفقا للموقع الجغرافي لكل منها، لتحديد مواعيد الأذان وإقامة الصلاة، وذلك بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بداية من الجمعة الأخيرة في شهر إبريل 2023.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 مايو 2023

ويقدم لكم موقع “الدستور” مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 مايو 2023 في مصر بالتوقيت الصيفي الجديد للتيسير على متابعينا في معرفة التوقيت الصحيح لمواعيد الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:37 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:32 مساءا.

موعد صلاة العشاء الساعة 8:5 مساءا.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 4:40 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:36 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:39 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:05 مساءا.

مواعيد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:50 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:08 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:47 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:50 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:16 مساءا

مواعيد الصلاة في محافظة شمال سيناء

صلاة الفجر الساعة 4:28 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:43 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:20 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:23 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:48 مساءا.

مواقيت الصلاة اليوم في الوادي الجديد