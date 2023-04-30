مواعيد الصلاة اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى محافظات مصر

يتزايد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأحد خاصة مع العمل بالتوقيت الصيفي من جديد من الجمعة الماضية ومواجهة الكثيرين صعوبة في تحيد مواقيت الصلاة كما هو معتاد.



ننشر مواعيد الصلاة اليوم الاحد 30 ابريل 2023 في محافظات مصر

ننشر خلال التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في محافظات مصر والتي تختلف باختلاف خطوط الطول والعرض.



مواقيت الصلاة في مدينة القاهرة

صلاة الفجر 4:40 ص

الشروق 6:14 ص

صلاة الظُّهْر 12:52 م

صلاة العَصر 4:29 م

صلاة المَغرب 7:31 م

صلاة العِشاء 8:55 م





مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر 4:42 ص

الشروق 6:18 ص

موعد أذان الظهر 12:57 م

موعد أذان العصر 4:36 م

موعد أذان المغرب 7:38 م

موعد أذان العشاء 09:3 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

موعد أذان الفجْر 4:39 ص

الشروق 6:14 ص

موعد أذان الظُّهْر 12:53 م

موعد أذان العَصر 4:31 م

موعد أذان المَغرب 7:33 م

موعد أذان العِشاء 8:58 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسيوط

موعد أذان الفجْر 4:48 ص

الشروق 6:18 ص

موعد أذان الظهر 12:53 م

موعد أذان العصر 4:25 م

موعد أذان المغرب 7:27 م

موعد أذان العشاء 8:48 م

مواقيت الصلاة في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر 4:47 ص

الشروق 6:17 ص

صلاة الظُّهْر 12:51 م

صلاة العَصر 4:22 م

صلاة المَغرب 7:24 م

صلاة العِشاء 8:45 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة قـنا

صلاة الفجْر 4:44 ص

الشروق 6:14 ص

صلاة الظُّهْر 12:47 م

صلاة العَصر 4:17 م

صلاة المَغرب 7:20 م

صلاة العِشاء 8:40 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر 4:48 ص

الشروق 6:16 ص

صلاة الظُّهْر 12:46 م

صلاة العَصر 4:12 م

صلاة المَغرب 7:16 م

صلاة العِشاء 8:34 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطـروح

صلاة الفجْر 4:52 ص

الشروق 6:28 ص

صلاة الظُّهْر 1:8 م

صلاة العصر 4:47 م

صلاة المَغرب 7:49 م

صلاة العِشاء 9:15 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر 4:37 ص

الشروق 6:8 ص

صلاة الظُّهْر 12:42 م

صلاة العَصر 4:14 م

صلاة المَغرب 7:17 م

صلاة العِشاء 8:37 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر 4:27 ص

الشروق 6:2 ص

صلاة الظُّهْر 12:42 م

صلاة العَصر 4:20 م

صلاة المَغرب 7:22 م

صلاة العَصر 8:48 م