الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ
أسعار الفراخ

نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية تشمل أسعار الفراخ البيضاء وأسعار الفراخ البلدي وأسعار الفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

 

ويحتوي التقرير على كافة تفاصيل أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهي: "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر"، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الدواجن تختلف أسعارها في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية، ولذلك يتم تحديد السعر بناء على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولًا إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

 

أسعار الدواجن اليوم الأحد 30 أبريل 2023

تمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي، على جوجل، ولديكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر تطورات السوق الداجنة، كما هو بالآتي:

 

أسعار الفراخ اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 61 و62 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 66 و67 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 99 و100 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 55 و56 جنيهًا.

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سعر البانية اليوم الأحد

 30 أبريل 2023

 تصل أسعار البانية اليوم، في محلات الفراخ بالأسواق المحلية، إلى مستوى 150 لـ 160 جنيها للكيلو.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.00 و8.00 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 6.00 و7.00 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8.00 جنيه.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي بين 74 و75 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي بين 99 و100 جنيهًا، ووصل سعر لحم البط المولار بين 84 و85 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 108 و109 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 107 و108 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 92 و93 جنيهات.

 

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يوما واحدا فقط بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" الذي يبلغ من العمر يوما واحدا فقط بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" البالغ من العمر 14 يومًا بين 5.50 و6 جنيهات.

 

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر كتكوت رومي أسمر الذي يبلغ من العمر يوما 70 و71 جنيهًا، وسجل سعر كتكوت رومي يبلغ من العمر شهر 12.00 و13.00 جنيه، كما سجل كتكوت رومي برونزي 300 جرام يبلغ من العمر 45 يومًا 20.00 جنيه.

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