مواقيت الصلاة فى الإسكندرية 2023 بالتوقيت الصيفى من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل، عقب الإعلان عن العمل بالتوقيت الصيفى والذى بدأ العمل به منذ أمس الجمعة الموافق 28 أبريل.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية 2023 بالتوقيت الصيفى

موعد أذان الفجر 4:43 صباحا.

• الشروق 6:19 صباحا.

موعد أذان الظهر 12:58 مساء.

موعد أذان العصر 4:46 مساء.

موعد أذان المغرب 7:37 مساء.

موعد أذان العشاء 9:02 مساء.

بداية العمل بالتوقيت الصيفى وموعد الانتهاء منه

وكان مجلس الوزراء أعلن منذ أيام قليلة مضت عن بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في عام 2023، حيث بدأ العمل به اعتبارا من أمس الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الحالى لعام 2023 وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، لتخفيف استهلاك الطاقة وتقيل الحمل الكهربائى على الدولة.

تاريخ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

كانت مصر تطبق العمل به ولكن تم إلغاؤه عام 2011 بعد ثورة يناير ثم أعيد العمل به مرة أخرى بداية من ليلة أمس الجمعة.

وأول من عمل بالتوقيت الصيفى فى مصر وطبقه هو الاحتلال البريطانى عام 1940، خلال الحرب العالمية الثانية. وتم إيقاف العمل به بعد عام 1945، ولكنه عاد بعد ثورة يوليو في عام 1957.

وقبل ثورة يناير 2011، كانت هناك نية لإلغائه ولكن بعد يناير اتخذت الحكومة الأنتقالية وقتها هذا القرار بإلغائه.

وفى 7 مايو 2014 كان هناك قرار حكومى بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي باستثناء شهر رمضان وفى شهر أبريل فى 2015 تم إجراء استفتاء حول ما إذا كان يجب العودة إلى التوقيت الصيفي أم لا ومن ثم فى 20 إبريل قررت الحكومة إلغاؤه.

وكان من المتوقع عودة التوقيت الصيفي في عام 2016، بدءا من 8 يوليو ولكن في 5 يوليو، تقرر إلغاؤه مرة أخرى. وعاد تنفيذه بعد موافقة من مجلس النواب في مارس 2023 على أن يبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

ويأتي هذا القرار بعد موافقة من مجلس الوزراء، الذي وافق على المواعيد الرسمية لبدء التوقيت الصيفي في البلاد.