الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية 2023 بالتوقيت الصيفى

مواقيت الصلاة فى
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية 2023 بالتوقيت الصيفى من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل، عقب الإعلان عن العمل بالتوقيت الصيفى والذى بدأ العمل به منذ أمس الجمعة الموافق 28 أبريل.

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية 2023 بالتوقيت الصيفى

 

موعد أذان الفجر 4:43 صباحا.

• الشروق 6:19 صباحا.

موعد أذان الظهر 12:58 مساء.

موعد أذان العصر 4:46 مساء.

موعد أذان المغرب 7:37 مساء.

موعد أذان العشاء 9:02 مساء.

 

بداية العمل بالتوقيت الصيفى وموعد الانتهاء منه

وكان مجلس الوزراء أعلن منذ أيام قليلة مضت عن بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في عام 2023، حيث بدأ العمل به اعتبارا من أمس الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الحالى لعام 2023 وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، لتخفيف استهلاك الطاقة وتقيل الحمل الكهربائى على الدولة.

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم السبت 29 أبريل 2023

أدعية دفع البخل والكسل.. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

تاريخ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 

كانت مصر تطبق العمل به ولكن تم إلغاؤه عام 2011 بعد ثورة يناير ثم أعيد العمل به مرة أخرى بداية من ليلة أمس الجمعة.

وأول من عمل بالتوقيت الصيفى فى مصر وطبقه هو الاحتلال البريطانى عام 1940، خلال الحرب العالمية الثانية. وتم إيقاف العمل به بعد عام 1945، ولكنه عاد بعد ثورة يوليو في عام 1957.

وقبل ثورة يناير 2011، كانت هناك نية لإلغائه ولكن بعد يناير اتخذت الحكومة الأنتقالية وقتها هذا القرار بإلغائه.

وفى 7 مايو 2014 كان هناك قرار حكومى بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي باستثناء شهر رمضان وفى شهر أبريل فى 2015 تم إجراء استفتاء حول ما إذا كان يجب العودة إلى التوقيت الصيفي أم لا ومن ثم فى 20 إبريل قررت الحكومة إلغاؤه.

وكان من المتوقع عودة التوقيت الصيفي في عام 2016، بدءا من 8 يوليو  ولكن في 5 يوليو، تقرر إلغاؤه مرة أخرى. وعاد تنفيذه بعد موافقة من مجلس النواب في مارس 2023 على أن يبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

ويأتي هذا القرار بعد موافقة من مجلس الوزراء، الذي وافق على المواعيد الرسمية لبدء التوقيت الصيفي في البلاد.

مواقيت الصلاة فى الأسكندرية 2023 بالتوقيت الصيفى تاريخ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر قراار حكومى بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي مجلس الوزراء التوقيت الصيفي مواقيت الصلاة موعد اذان العشاء موعد أذان المغرب موعد آذان الظهر موعد أذان الفجر

الأكثر قراءة

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي Arryadia TNT

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

"الأعلى للآثار" يكشف سبب ارتفاع أسعار تذاكر دخول بعض المتاحف والمواقع الأثرية للأجانب

أعمال شغب تؤجل انطلاق الشوط الثانى من لقاء الترجى وشبيبة القبائل (صور)

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

قتلها بعد أيام من الزفاف...أسرة "آية" عروس طنطا تكشف مفاجآت مدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية