الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المجلس القومى للطفولة والأمومة يزور مركز إصلاح بدر (فيديو)

مركز إصلاح بدر
مركز إصلاح بدر

زار وفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة لمركز إصلاح وتأهيل بدر، وأشادوا بالتطوير الكبير الذي لحق بالمؤسسات العقابية.

وشهدت مراكز الإصلاح والتأهيل بكل المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف المؤسسات العقابية حيث توفر غذاء صحيا للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائي إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

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المجلس القومى للطفولة والأمومة يزور مركز إصلاح بدر (فيديو)

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