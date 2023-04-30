محاولة اغتصاب فاشلة.. القصة الكاملة لمقتل لاجئة أجنبية في حديقة بأكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لمقتل لاجئة من دولة إفريقية في حديقة بمدينة أكتوبر حيث تبين أن شاب يحمل ذات جنسيتها وراء ارتكاب الجريمة بعدما فشل في اغتصابها وسرقتها.

بلاغ

وأشارت تحقيقات نيابة أكتوبر أول إلى أن بلاغًا ورد إلى قسم شرطة أول أكتوبر بعثور الأهالي على جثة سيدة ثلاثينية سمراء البشرة ملقاة في حديقة وسط الشارع وغارقة في دمائها، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمسرح الواقعة وبيان ملابسات الجريمة.

لاجئة أجنبية

تبين من الفحص برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر مهشمة الرأس ولا تحمل أوراق هوية.

توصلت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى هوية المجني عليها حيث تبين أنها لاجئة من دولة إفريقية وكانت تتردد على مفوضية اللاجئين لإنهاء إجراءات خاصة بأوراق إقامتها وجلست في حديقة بالشارع وكانت يراقب حركاتها أحد جامعي القمامة، واستغل تواجدها بمفردها ففكر في التعدي عليها جنسيًا وسرقتها.

فشل في اغتصابها

وأضافت التحريات أن المتهم عندما اقترب منها محاولًا لمس جسدها واغتصابها كما خطط تعالت صرخات السيدة فخشي من كشف أمره فهشم رأسها بـ"حجر" ضخم واستولى على كيسين بلاستيك كانا بحوزتها معتقدًا أن بداخلهما أموال لكنه لم يعثر سوى على أوراق وجواز سفر.

نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث أكتوبر أول في إلقاء القبض على المتهم وتبين أنه يتحدث اللغة العربية وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة وأنه فشل في اغتصاب المجني عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.