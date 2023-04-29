يوسف الحسينى: تصريحات مدبولى تؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه عند تأمل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجد أن جزءًا كبيرًا منها متعلق بالحماية المدنية من جهة، وجزءًا آخر متعلق بالوضع الاقتصادي المصري.

وأضاف الحسيني خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن قدرة مصر مصحوبة أو متضمنة أداتين، "لم ولن"، أي لم ولن نتخلف عن سداد أي التزامات علينا، لافتًا إلى أنها تعتبر تصريحات شديدة الطمأنة.

وأوضح أنه لا يمكن أن نتصور أن رئيس الوزراء يقول كلامًا لمجرد أن يطبطب على كتف المواطن المصري أو يهديه، حيث إن المسألة لا يوجد بها هذا الكلام، لكن المسألة بها حسابات شديدة الدقة، والكلام مثلما هو موجه لنا في الداخل، فهو موجه للعالم كله.

وأكد، أن الدولة المصرية لم تكن لديها أزمة في سداد أي التزامات، ولن تكون هناك أزمة في سداد أي التزامات.