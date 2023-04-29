السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل لتهديده فتاة بنشر صورها فى سوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم عاطل  بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "م.ا" بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

بداية الواقعة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها بقيام المتهم بتهديدها وإرسال رسائل إليها على هاتفها المحمول بنشر صور ومقاطع فيديو لها، بعد أن تمكن من نقل الصور والفيديوهات من هاتفها المحمول وطلب منها إقامة علاقة جنسية معها مقابل عدم نشر الصور ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد مركز طما المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ رئيس المباحث إرسال رسائل المحمول صور ومقاطع فيديو

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

تأجيل دعوى تدبير الموارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لـ12 يونيو

وزير التموين: رفع أسعار بعض السلع تدريجيًا.. و"الخبز" حسب التكلفة

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

وزير التموين: لن نسمح بتصدير السكر نهائيا

شحن 35 ألف طن أسمنت أبيض معبأ إلى أمريكا عبر ميناء شرق بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

محمد سميح

"مصرى أصلى".. "الجينوم الفرعونى" يفضح أكاذيب "نتفليكس" و"الأفروسنتريك"

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين