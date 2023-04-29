السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أسترالي: مصر ثاني أكبر مورد للبصل المجفف للولايات المتحدة

البصل
البصل

احتلت مصر المرتبة الثانية في ترتيب أكبر موردي البصل المجفف للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما نقله موقع “إيست فروت” الأسترالي والمعني بأخبار الزراعة والغذاء.

 مصر وتوريد البصل 

وقال الموقع:" زاد عدد  المصدرين المصريين بشكل كبير للبصل المجفف إلى السوق الأمريكية في عام 2022، علاوة على ذلك، احتلت مصر المرتبة الثانية في ترتيب أكبر موردي البصل المجفف للولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع الموقع: “على سبيل المثال تم إرسال 3300 طن من البصل المجفف من مصر إلى الولايات المتحدة في عام 2022، وهو أعلى بثلاث مرات مما كان عليه في عام 2021، وأكثر من ضعف الرقم القياسي السابق (2019)”. 

وفي الوقت نفسه، في عام 2019 كانت جميع الصادرات المصرية تقريبًا إلى السوق الأمريكية في يناير ، لكن موسم العرض امتد تدريجياً في ذلك الوقت، نتيجة لذلك ولأول مرة ، قام مصدرو البصل المجفف المصريون بتسليم منتجاتهم دون انقطاع في العام الماضي - 12 شهرًا في السنة على التوالي.

وعلاوة على ذلك، احتلت مصر المرتبة الثانية بين مصدري البصل المجفف في السوق الأمريكية، متقدمة على منافسيها من الهند وبعض الدول الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نفسها هي مصدر رئيسي للبصل المجفف، حيث تصدر سنويًا ما بين 27000 و 31000 طن، ومع ذلك، لا تزال واردات البصل المجفف إلى الولايات المتحدة مرتفعة، حيث تتراوح من 6000 طن إلى 9000 طن سنويًا.

على عكس البصل الطازج، الذي يتم بيعه وشرائه من قبل العديد من الشركات التجارية العالمية، يعد البصل المجفف منتجًا أساسيًا لكبار التجار وعمالقة الأغذية وتعتمد هذه الشركات إما على مرافق الإنتاج الخاصة بها أو على بناء علاقات تعاقدية طويلة الأمد مع الموردين من مختلف البلدان.

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