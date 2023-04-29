مواعيد مباريات اليوم السبت 29-4-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومباراة برشلونة ضد ريال بيتيس ومباراة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- صن داونز × شباب رياضي بلوزداد: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة beIN Sports HD 4

- الترجي × شبيبة القبائل: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة beIN Sports HD 6

- الرجاء × الأهلي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة beIN Sports HD 4

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

- الهلال السعودي × أوراوا ريد دياموندز الياباني: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- كريستال بالاس × وست هام يونايتد: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- برينتفورد × نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- برايتون × وولفرهامبتون: في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- إلتشي × رايو فاليكانو: في الساعة الخامسة والربع عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- ريال مدريد × ألميريا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- برشلونة × ريال بيتيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- روما × ميلان: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 4 HD max

- تورينو × أتلاتنا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- لايبزيج × هوفنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- يونيون برلين × باير ليفركوزن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- كولن × فرايبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- شتوتجارت × بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- شالكة × فيردر بريمن: في الساعة السابعة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- ليل × اجاكسيو: في تمام الساعة السادسة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- قونيا سبور × طرابزون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- سيفاس سبور × فناربخشة: في تمام الساعة السابعة مساءً

- أنقرة غوجو × قاسم باشا: في تمام الساعة السابعة مساءً