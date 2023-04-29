تعرف على مواعيد مباريات الدوري الإنجليزى الجولة 34 اليوم السبت

يبحث العديد من عشاق كرة القدم، على مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 34، بعدما أسدلت الستار على الجولة الثالثة والثلاثين من "البريميرليج" وتضمنت مباريات هامة، حيث وصل فريق أرسنال المتصدر لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز سقوطه من جديد، ولكن في هذه المرة كان سقوطا مدويا أمام أقرب منافسيه على الصدارة، حيث انتهت المباراة التي جمعته مع نظيره مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتقلص بذلك مانشستر سيتي الفارق بينه وبين أرسنال الى نقطتين، وتعطيه المؤجلات الأفضلية في حال الفوز بها سيتمكن من التربع على صدارة الدوري.

كما استعاد فريق ليفربول الانتصارات من جديد بعد فوزه على وست هام بهدفين مقابل هدف، ما دفع جمهور ومحبي كرة القدم العالمية وبالأخص الدوري الإنجليزي بالبحث لمعرفة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 34 والمواجهات التي ستحدث خلالها بين فرق الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 34

وتشهد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 34 منافسة قوية بين الفرق، حيث تتضمن عدة مباريات هامة ؛ لذا نقدم لكم تفاصيل ومواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 34 والقنوات الناقلة لها.

كريستال بالاس ووست هام

وتنطلق الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت التاسع والعشرون من شهر أبريل الجاري بلقاء كريستال بالاس ووست هام، حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برايتون وولفرهامبتون

كما يتواجه فريقي برايتون ولفرهامبتون، اليوم السبت، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة 5:00 من مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برينتفورد نوتنجهام فورست

كما تنطلق المباراة التي تجمع بين فريقي برينتفورد نوتنجهام فورست في تمام الساعة 5.00 من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد واستون فيلا

كما تستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة 34 يوم الأحد المقبل وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا في ذات اليوم في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة.

فولهام ومانشستر سيتي

وفي تمام الساعة 4:00 من مساء يوم الأحد المقبل تنطلق مباراة فولهام ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

بورنموث وليدز

كما تنطلق مباراة فريق بورنموث وليدز في تمام الساعة 4:00 من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهره ومكة المكرمة.

نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون

كما يتواجه فريقين نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون في تمام الساعة 4:00 من مساء يوم الأحد المقبل.

ليفربول وتوتنهام

ويختتم يوم الأحد المقبل الثلاثون من شهر أبريل الجاري آخر مباريات اليوم الثاني من الجولة الـ 34 حيث يخوض فريقي ليفربول وتوتنهام مباراتهم في تمام الساعة 6:30 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليستر سيتي وايفرتون

وفي تمام الساعة 10:00 من مساء يوم الإثنين المقبل تنطلق المباراة التي تجمع بين فريقي ليستر سيتي وايفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال وتشيلسي

ويختتم فريقي أرسنال وتشيلسي مبارياتهم في الجولة الـ 34 يوم الثلاثاء المقبل الثاني من شهر مايو القادم حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.