موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. وإعلان أرقام الجلوس

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 محور اهتمام الجميع حيث تسعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى موسم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023 لكافة طلاب المدارس حيث أعلنت الجدول المنظم للامتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية في كافة محافظات الجمهورية والتي تنطلق خلال شهري يونيو ويوليو 2023.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

أسابيع وتبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022-2023 وفقا للجدول الذي تم إعلانه قبل شهر رمضان المبارك حيث تجرى الامتحانات في يوم الاثنين الموافق 12 يونيو المقبل وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 حيث تستمر الامتحانات لمدة 32 يومًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها راعت الفترات الزمنية بين امتحانات المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بحيث تترك فترة زمنية بين كل مادة وأخرى تسمح بمراجعة كافة أجزاء المنهج المقررة على الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن هناك تعليمات لكافة اللجان المشرفة على الامتحانات بتسليم أوراق الأسئلة في مواعيدها المحددة مع بداية اللجنة الامتحانية وأن جميع الأسئلة الامتحانية ستكون من واقع بنوك الأسئلة والتي تم تدريب الطلاب عليها طوال العام الدراسي.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة التي تحدد أماكم تواجد الطلاب في اللجنة الامتحانية في منتصف شهر مايو المقبل ويمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يحصل عليها الطلاب بدون رسوم بشكل مجاني.

وشددت الوزارة أن الحد الأقصى لعدد الطلاب في اللجنة الواحدة في كافة محافظات الجمهورية لن يزيد عن 20 طالب ويتم مراعاة المسافات الأمنة بين الطلاب مع وجود كاميرا مراقبة في كل لجنة تابعة مباشرة للوزارة لضمان ضبط اللجان ومنع الغش والإلتزام بكافة التعليميات التي تضبط سير الامتحانات.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وضوابط الامتحانات تساؤلات تهم أولياء الأمور والطلاب حيث تشمل الأسئلة الاختيار من متعدد وتمثل نحو 85% من إجمالي درجات كل مادة و15 % من الأسئلة المقالية ويتم التصيحيح بشكل إلكتروني دون تدخل عناصر بشرية.

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كيفية الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023