الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير تربوي يكشف طرق القدرة على المذاكرة قبل الامتحانات (فيديو)

المذاكرة
المذاكرة

قدمت الدكتورة إيلاريا عاطف، الخبير التربوي وأستاذ طرق التدريس والمناهج، طرق بسيطة لاستعادة القدرة على المذاكرة بشكل جيد قبل الامتحانات، منوهة بأن تنظيم ساعات النوم هو الخطوة الأولى لإعادة القدرة على التركيز، وضبط الساعة البيولوجية للجسم. 

وأضافت "عاطف" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن الساعات المبكرة بداية من الفجر وحتى 12 ظهرا هى أهم ساعات للتحصيل، حيث يكون الذهن صافيا في الصباح الباكر، ومستعد أن يراجع دروسه بتركيز.

 

الحرص على توفير مناخ هادىء للمذاكرة للأبناء

ونصحت الخبير التربوي وأستاذ طرق التدريس والمناهج، أولياء الأمور بالحرص على توفير مناخ هادىء للمذاكرة للأبناء، معقبة: "الفترة الأخيرة المتبقية من العام الدراسي هي فترة قليلة، وبنجني فيها ثمار المذاكرة".

وأوضحت الخبير التربوي وأستاذ طرق التدريس والمناهج، أنه يجب على كل طالب أن يعمل حاليا على مراجعة أهم نقاط بالمنهج، وتسجيل ملاحظات عنها، بحيث تتكون خريطة ذهنية عن المنهج داخل عقل الطالب، ثم يقوم بحل الأسئلة.

ونوهت الخبير التربوي وأستاذ طرق التدريس والمناهج، بأنه يجب على أولياء الأمور تدريب الأبناء على إدارة وقت الامتحان، مؤكدة أنها نقطة في غاية الأهمية.

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