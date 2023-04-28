"إكسترا نيوز" تكشف أخر مستجدات الجهود المصرية في إجلاء رعاياها

قالت نانسي نور، موفدة إكسترا نيوز، إنه تم استقبال 6 طائرات مصرية عسكرية بمطار أرقين اليوم قادمة من السودان لإجلاء الرعايا المصريين.

الجالية المصرية

وأكدت نانسي نور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعداد المواطنين اللذين تم إجلاءهم تخطى الـ 5 الآف مواطن من جميع المعابر الحدودية مع السودان.

وأضافت في حديثها، أنه يتم التنسيق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المعنية لمتابعة هذه الأزمة ووضع الجالية المصرية اللذين مازالوا بدولة السودان.

الأزمة السودانية

وأضافت في حديثها، أن الجالية المصرية من أكبر الجاليات الأجنبية بالسودان من حيث العدد، حيث يفوق تعدادهم الـ10 آلاف مواطن، ولهذا عملت الدولة على قدم وساق لإجلاء المواطنين المصريين بسلام من السودان الشقيق.

وذكر أنه يتم تقديم الخدمات المتعددة للمواطنين فور النزول من الطائرة كما يتم توفير سيارات الإسعاف لمساعدة الحالات الطارئة.