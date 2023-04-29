السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نص بيان "المحامين" لمناقشة الفاتورة الإلكترونية وزيادة المعاشات

اجتماع المحامين
اجتماع المحامين

حصلت الدستور على نص بيان النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية عن اجتماع الجمعة، برئاسة النقيب عبدالحليم علام وبحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.
 

جاء الاجتماع بناء على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، ومجلس نقابة الإسكندرية الفرعية؛ للنظر في جدول الأعمال المطروح، والذي جاء على رأسه موضوع التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

 

وبعد استعراض ما تم من إجراءات بغرفة اللجنة وأعضاء مجلس النقابة العامة مع مصلحة الضرائب، ووزارة المالية، انتهى الاجتماع إلى التأكيد على الآتي:
 

أولًا: بشأن الفاتورة الإلكترونية:
1 ـ المحامون المتعاملون مع أفراد غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وموعد 30/ 4/ 2023 غير ملزم للسادة المحامين.
2ـ المحامون العاملون بمكاتب السادة المحامين غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية أيضًا. 
3 ـ المكاتب التي سجلت بإرادتها في نظام الفاتورة، والمحامين العاملين بالمكاتب التي سجلت غير ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة.   
4 ـ الفئات الواردة بالمادة (9) من قانون المحاماة وهم: العاملين بشركات المساهمة، والبنوك الخاصة، والجمعيات، والإدارات القانونية، غير ملزمين بالتسجيل.
5 ـ حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة، أو غيرها لدى السجل التجاري، أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة، غير ملزم بالتسجيل.
6 ـ اللجنة لا زالت قائمة ومستمرة في عملها للوصول إلى حسم جميع المشكلات الضريبية.
7 ـ حال تجاوز أي موظف من أي جهة ضريبية، بمباشرة أية أعمال بالمخالفة لما ورد سابقًا، يرجى إخطار النقابة الفرعية لاتخاذ اللازم وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع السيد وزير المالية.
ثانيًا: تشكيل لجنة من النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث الآتي: 
1 ـ المسائل المثارة بشأن الرسوم القضائية التي تفرض بالمخالفة للقانون، حسبما تم الاتفاق عليه ما بين السيد وزير العدل، والسيد النقيب العام.
2 ـ لجنة لدراسة زيادة فئات المعاش في ضوء تقريري الخبيرين الإكتواريين بعد العرض على الجمعية العمومية.
3 ـ لجنة لدراسة تمويل صندوق الأمراض المزمنة والسرطانية، والكبد، والقلب المفتوح..، ودعمها بخلاف الدعم المقدم من النقابة العامة، طبقًا لما تنتهي إليه اللجنة.
وتهيب النقابة العامة والنقباء الفرعيين بعدم الإنسياق وراء أية أقوال مرسلة أو شائعات تقوض عمل اللجنة أو مجلس النقابة العامة في شأن ما سلف. 
وانتهى الحضور من النقباء الفرعيين إلى دعم مجلس النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً في شأن الأعباء الملقاة على عاتقهم في كافة ما يواجه مهنة ورسالة المحاماة.
 

وتعهد مجلس النقابة العامة بإعلام الجمعية العمومية للمحامين بكافة المستجدات في أي شأن مما سبق. 

الرسوم القضائية الفاتورة الإلكترونية النقابة العامة للمحامين عبد الحليم علام قانون المحاماة فاتورة الإلكترونية نقابة الإسكندرية وزارة المالية

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تفاصيل ذبح أم نجلها وطهى جزء من جسده بالشرقية

دورى أبطال أفريقيا.. الوداد المغربى يعبر سيمبا التنزانى بركلات الترجيح ويتأهل لنصف النهائى

برلمانى: نجاح مصر فى إجلاء رعاياها بالسودان أحبط حملة ممنهجة وسافرة

جيران قاتلة طفلها بالشرقية يتحدثون لـ"الدستور": وضعته فى جردل وطبخت أجزاء منه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية في معبر أرقين الحدودي

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

سارة شريف

رجل الهدوء

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%