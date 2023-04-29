السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة طالب من النيل ووفاة آخر فى ظروف غامضة بالمنيا

غريق
غريق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب إثر غرقه في نهر النيل أمام قرية الشيخ فضل في مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

كما استقبلت مستشفى المنيا العام جثة طالب لقي مصرعه داخل منزله بحي غرب مدينة المنيا، في ظروف غامضة، حيث تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات.

وكان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة "أحمد.ح" 16 عامًا، طالب، مقيم بقرية الشيخ فضل من المجري المائي لنهر النيل أمام قرية الشيخ فضل.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التكامل بالشيخ فضل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف.

المنيا أنتشال جثة طالب من نهر النيل أمام قرية الشيخ فضل ببني مزار نقل جثة ظالب لمستشفي المنيا العام لقي مصرعه داخل منزله حي غرب مدينة المنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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