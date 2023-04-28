الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوطن قضيتى الأولى.. محمد منير: سيناء الآن آمنة وسعيد بغنائى فى العريش

محمد منير
محمد منير

قال المطرب الكبير محمد منير، إنه سعيد بالمشاركة في احتفالية العريش، والغناء لأهل سيناء الحبيبة، مشيرا إلى أن جميعنا ضد الإرهاب، والشعب المصري آمن وجميل ويرفض الإرهاب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، المُذاع على قناة "صدى البلد": "أنا ابن محافظات حدودية عانت الكثير من شمالها لغربها لجنوبها لشرقها، ولذلك كنت سعيدا جدا بالتواجد وسط أهل العريش"، لافتاً إلى أن العريش لم تشهد احتفالية غنائية منذ 18 سنة، وهذا كان شيئا صعبا، لأنه يرى أن الوطن أغنية.

ولفت محمد منير، إلى أن استقبال الجمهور له في العريش كان جميلا جدًا، منوها بأن العريش الآن آمنة ومستقرة، ولا إرهاب فيها الآن.

وأشار إلى أنه وهب عمره و70% من مشوار حياتي للغناء للوطن، متابعًا: "غنيت للوطن وكان قضيتي الأولى والنهائية، وسأظل أغني للوطن إلى مالا نهاية".

محمد منير العريش سيناء مصطفى بكرى ارهاب

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