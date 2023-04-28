ضبط 6 تجار مخدرات بـ4 كيلو هيروين في الإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرتي مركزي شرطة «التل الكبير- أبوصوير»، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبط 6 من العناصر الإجرامية لـ 3 منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرتي مركزي شرطة «التل الكبير- أبوصوير» بالإسماعيلية وبحوزتهم (16 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلوجرامات – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 320 ألف جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.