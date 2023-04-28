الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 6 تجار مخدرات بـ4 كيلو هيروين في الإسماعيلية

ضبط 6 تجار مخدرات
ضبط 6 تجار مخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرتي مركزي شرطة «التل الكبير- أبوصوير»، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبط 6 من العناصر الإجرامية لـ 3 منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرتي مركزي شرطة «التل الكبير- أبوصوير» بالإسماعيلية وبحوزتهم (16 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلوجرامات – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 320 ألف جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

بزيادة 18%.. سنتامين: ارتفاع معدلات إنتاج منجم السكرى خلال الربع الأول من 2023

"أطباء السودان": انهيار وشيك للمنظومة الصحية فى البلاد

عقب 4 أيام من خطبتهما.. مصرع شاب وفتاة فى حادث بالدقهلية

"اقتصادية الأمم المتحدة" تطلق الجائزة العربية السنوية الأولى لريادة الأعمال للشركات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين