ضبط 307 مخالفات تموينية في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن نتائج الحملات التى نفذتها بالشراكة مع مديريتى الصحة والطب البيطري وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة لمتابعة الأسواق خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وجرى تحرير ٣٠٧ محاضر للمخالفين بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و البيع بسعر أعلى من السعر المُعلن وكذلك عرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على ٣٠ كيلو من كبد وقطع دواجن منتهية الصلاحية، هذا إلى جانب رصد ٦٨ مخالفة للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للأوزان والمواصفات المقررة والتصرف فى ١٢٠ شيكارة دقيق مدعم خارج منظومة الإنتاج وفى غير الغرض المخصص من أجله، كما تم أخذ ٣٥ عينة من الأسماك المملحة لفحصها بالمعامل والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك.