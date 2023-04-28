الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 307 مخالفات تموينية في دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن نتائج الحملات التى نفذتها بالشراكة مع مديريتى الصحة والطب البيطري وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة لمتابعة الأسواق خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وجرى تحرير ٣٠٧ محاضر للمخالفين بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و البيع بسعر أعلى من السعر المُعلن وكذلك عرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على ٣٠ كيلو من كبد وقطع دواجن منتهية الصلاحية، هذا إلى جانب رصد ٦٨ مخالفة للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للأوزان والمواصفات المقررة والتصرف فى ١٢٠ شيكارة دقيق مدعم خارج منظومة الإنتاج وفى غير الغرض المخصص من أجله، كما تم أخذ ٣٥ عينة من الأسماك المملحة لفحصها بالمعامل والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك.

تموين دمياط أحداث دمياط اخبار دمياط

الأكثر قراءة

نجاة 11 من الموت إثر اصطدام سيارة بسور منزل فى الوراق

بتوجيهات الرئيس السيسى.. "الصحة" تقدم الخدمات الطبية لجميع القادمين من السودان

بمشاركة مصرية.. الرئيس التونسى يفتتح فعاليات الدورة 37 لمعرض تونس للكتاب

حريق يلتهم جسد مواطن داخل شقة بمنطقة الوراق

مصرع فلاح على يد حلاق طعنا في المنوفية

وزير الدفاع البيلاروسى: واشنطن تنتهج سياسة زعزعة الاستقرار فى منطقة منظمة شنغهاى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

أ. د. عمرو المستكاوي

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل