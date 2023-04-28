الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي: القيادة السياسية حكيمة في التعامل مع كافة الأزمات

حسن ترك
حسن ترك

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تتعامل برزانة مع كل الأمور، ولم يسبق لها التدخل في شؤون أي دولة مهما حدث، سواء في ليبيا أو العراق، بل هي تقدم النصح والإرشاد دائمًا من واقع خبرة الدولة المصرية لإنقاذ البلاد مما تعانيه.

وأضاف ترك، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الجالية المصرية تعتبر أكبر جالية موجودة في السودان، وتتم عودتهم بسلام إلى أرض الوطن، رغم الظروف الصعبة التي يعاني من الشعب السوداني، حيث تم توفير ممرات آمنة بالتنسيق مع الجيش السوداني.

- شهدنا مجهود جبار جدًا للحفاظ على أرواح المصريين

وأشار رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إلى أننا شهدنا مجهود جبار جدًا للحفاظ على أرواح المصريين، وكان لنا تجارب سابقة كثيرة في التعامل مع مثل هذه الأزمات، معقبًا: "الحمد لله المصريين راجعين فرحانين بعودتهم، ومطمئنين أن وراهم جيش قوي، وقيادة سياسية حكيمة تسير بالأمور بحرفية ومهارة وذكاء".

وأوضح أن القيادة السياسية لم تنحز مع طرف ضد الآخر، مما ساهم في وجود ثقة كاملة لعودة الرعايا والأجانب، مؤكدًا أن مصر لها مكانة كبيرة جدًا في العالم.

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