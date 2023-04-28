الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"يوم 13" يتصدر.. أفلام عيد الفطر تجني 4 ملايين جنيه الخميس

أفلام العيد
أفلام العيد

تشهد أفلام عيد الفطر 2023 منافسة شرسة على صراع الإيرادات، بمواصلة "يوم 13" للصدارة وتذيل "ساعة إجابة" القائمة بـ56 ألف جنيه.

ونرصد عبر التقرير التالي الإيرادات الكاملة ليوم أمس الخميس، بإجمالي 4 ملايين جنيه.

حقق فيلم “يوم 13” من بطولة أحمد داود إيرادات بلغت قيمتها 1,414,796 مليون جنيه، وتدور أحداثه حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبد الغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

وحقق "هارلي" 1,269,362 وهو من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

وحقق فيلم "بعد الشر" 533,236 ألف جنية وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وحقق فيلم ابن الحج أحمد 447,231 ألف جنية وهو من بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك في السيناريو فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.

وحقق رمسيس باريس 206,168 ألف جنيه، وهو من بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

وحقق فيلم ساعة إجابة 56,821 ألف جنيه، بطولة الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، عمر كمال المطرب، وهو عن فكرة أحمد شيكو، تأليف شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبوسيف.

ابن الحج احمد افلام عيد الفطر أفلام عيد الفطر 2023 اسماعيل فرغلي الفنانة دينا الشربيني الفنانة الفنانة جومانا مراد الفنان أحمد زاهر الفنان شريف منير الفنانة نسرين أمين الفنانين

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى.. غدًا

رئيس "الإنجيلية" ينعى الأخ سعد بليغ رئيس كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين

القائم بأعمال السفير السودانى فى السعودية: مصر فتحت أبوابها للسودانيين كما تفعل دائمًا

البابا فرنسيس يصل إلى المجر فى زيارته الرسولية

أخبار الظهيرة| تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم بالمحافظات.. والوداد يستضيف سيمبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

أ. د. عمرو المستكاوي

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء