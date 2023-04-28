"يوم 13" يتصدر.. أفلام عيد الفطر تجني 4 ملايين جنيه الخميس

تشهد أفلام عيد الفطر 2023 منافسة شرسة على صراع الإيرادات، بمواصلة "يوم 13" للصدارة وتذيل "ساعة إجابة" القائمة بـ56 ألف جنيه.

ونرصد عبر التقرير التالي الإيرادات الكاملة ليوم أمس الخميس، بإجمالي 4 ملايين جنيه.

حقق فيلم “يوم 13” من بطولة أحمد داود إيرادات بلغت قيمتها 1,414,796 مليون جنيه، وتدور أحداثه حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبد الغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

وحقق "هارلي" 1,269,362 وهو من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

وحقق فيلم "بعد الشر" 533,236 ألف جنية وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وحقق فيلم ابن الحج أحمد 447,231 ألف جنية وهو من بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك في السيناريو فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.

وحقق رمسيس باريس 206,168 ألف جنيه، وهو من بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

وحقق فيلم ساعة إجابة 56,821 ألف جنيه، بطولة الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، عمر كمال المطرب، وهو عن فكرة أحمد شيكو، تأليف شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبوسيف.