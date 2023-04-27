الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفى سودانى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر الدولة الوحيدة التى تعرف عمق المشكلة السودانية

السودان
السودان

أشاد الكاتب الصحفي السوداني مكي المغربي، بفتح مصر معابرها أمام الشعب السوداني.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، إن الجيش السوداني واقف مع قبول مبادرة "إيجاد"، في حين أن الطرف الآخر من ميليشيا الدعم السريع لم تقبل بها حتي هذه اللحظة.

 وأضاف أن المهم التنويه أن ميليشيا الدعم السريع لم ترد بالقبول أو الرفض علي مبادرة "إيجاد"، موضحاً أن هناك صعوبة ومشقة في التواصل مع ميليشيا الدعم السريع.

وأشار إلى أن موقف مصر في فتح المعابر أمام السودانيين أكد مجددا عمق العلاقة مع الشعب المصري، لافتاً إلى أن الظروف الصعبة هي الي تخرج المعادن وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي تعرف عمق المشكلة السودانية.

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