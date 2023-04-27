الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المستقلين الجدد": إذاعة جلسات الحوار الوطني ستكون مسئولية أمام التاريخ

هشام عناني
هشام عناني

قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني هو قبلة الحياة للأحزاب السياسية خاصة التي لا يوجد له تمثيل في البرلمان وهي فرصة جديدة لتثبت أحقيتها في التمثيل البرلماني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة"، مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى مجلس الأمناء كل الضمانات التي تضمن الشفافية وإعطاء الحق لكل صوت في مصر أن يشارك في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن كون جلسات الحوار مذاعة فستكون أمام الشعب المصري، وستكون مسئولية أمام التاريخ وفرصة للأحزاب السياسية أن تشارك وتثبت وجودها. 

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الأمانة الفنية للحوار الوطني أرسلت رسائل لأكثر من 400 للقوى السياسية والحزبية  للمشاركة في الحوار، ولا حجة أمامهم لعدم المشاركة، وأعطى فترة سماح حتى شهر إبريل بأن الباب مازال مفتوح لإرسال أسماء لتسكينها خلال الجلسات.

المستقلين الجدد الحوار الوطنى جلسات الحوار مسئولية أمام التاريخ الرئيس عبدالفتاح السيسي

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