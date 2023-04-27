قناة الناس.. عويضة عثمان: الإجهاض المرأة لجنينها من طليقها حرام شرعًا (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إذا انفصلت المرأة وفي بطنها جنين لا تسقطه لأن الجنين ليس ملك لها ولكنه نَسمة أراد الله أن تكون فلا ينبغي للإنسان أن يتجرأ على إنزالها، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا، منوهًا إلى أن الخير يمكن أن يكون في هذا الجنين.

وأضاف الشيخ عويضة، اليوم الخميس، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن إقدام السيدة الحامل على إجهاض جنينها إذا رأت استحالة الحياة مع زوجها حرام شرعا، مشيرًا إلى أنّ الحمل قدرٌ من الله، موضحا أنّ الزوج إذا أخطأ في حق زوجته وباتت الحياة بينهما مستحيلة فلا يجب عليها أن ترد على الخطأ بخطأ آخر.

وعن القائلين بأن هذه غلطة وأصححها، أكد الشيخ عويضة بأن هذا خطأ لأن هذا قدر أراد الله أن يكون، فإذا أخطأ الزوج فلا يجب على الزوجة أن تخطئ هي الأخرى، منوهًا إلى أن من الممكن أن يكون خيرًا لهما وسبب سعادتها في الدنيا والآخرة وخيرًا للمحيطين به، ونفع للمسلمين، مؤكدًا أن الإجهاض في هذه الحالة حرام، وجريمة شرعية وقانونية محذرًا من الإقدام عليها.

وأوضح الشيخ عويضة، أنه يجب على المرء أن لا يخدع الناس بالله، فيدعي أنه يخاف الله ويتقيه وهو يضمر غير ذلك كي يصل لغرضه، فيجب أن يكون المرء واضحًا أمام الناس وأن يتحلى بالأخلاق الحميدة وأن يتقرب إلى الله، وأن يتجمل بكل ما هو جميل.

وتابع: "إذا تزوجت المرأة ووجدت زوجها على غير الأخلاق الطبية التي رأتها فيه، لا يجب عليها أن تنفصل عنه ولكن تسلك سبيل الإصلاح وأن تظل معه كي تأخذ بيده إلى الله، أما إذا كانت غير قادة على التحمل وتأثرت نفسيًا بهذا الأمر داخل المنزل وغير قادرة على تحمل الحياة فيجب أن ينفصلا لقوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلًا من سعته".