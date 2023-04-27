لا يفوتك هذا المساء| الإعلامى محمد الباز يفتح ملف «الوصاية».. وسبب انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ورصدت "الدستور" موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الأحد.. الإعلامى محمد الباز يفتح ملف «الوصاية» عبر برنامج «آخر النهار»

يعود الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، لتقديم برنامج "آخر النهار" على شبكة قنوات "النهار"، مساء الأحد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، عقب انتهاء إجازة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك 2023.

https://www.dostor.org/4378744

سياحة النواب: ندرس كيفية التصدى لتجاوزات «الأفروسنتريك» وتزييف الحقائق

قالت نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إن هناك مخططا غربيا يسعي بكل الطرق والوسائل المختلفة إلى تشوية الحضارة المصرية العريقة، والتي تمتد لآلاف السنين.

وانتقدت النائبة وثائقي "كليوباترا" الذي نشرت منصة نتفليكس الإعلان الترويجي الخاص به الذي يظهر الملكة القديمة سمراء البشرة وذات أصل إفريقي في محاولة من المنصة الإعلامية الي تزييف التاريخ والحقائق.

https://www.dostor.org/4378625

الخارجية السعودية: إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان من الرعايا الأجانب نحو 2625

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان من الرعايا الأجانب نحو 2625.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان وصل لنحو 2744 شخصًا، وقد تم اليوم إجلاء 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة من السودان إلى جدة.

https://www.dostor.org/4378700

لطيفة غاضبة من إيلون ماسك: "بقالنا أيام دافعين فين العلامة

الزرقاء؟" لا تزال الفوضى مستمرة في منصة "تويتر" العالمية، بسبب القرارات المتضاربة من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية سحب العلامة الزرقاء وإعادتها.

https://www.dostor.org/4378706

هل انفصال الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل دعاية لفيلم "تاج" الجديد؟

أشعل خبر انفصال الفنان تامر حسني، وزوجته المغربية بسمة بوسيل مواقع السوشيال ميديا، حتى تصدرا محركات البحث الإلكتروني وذلك بسبب قصة الحب الكبيرة التي استمرت بينهما لمدة 12 عامًا، وهو الأمر الذي سبب حيرة كبيرة للمتابعين وروّاد السوشيال ميديا، خاصًة أن هذا الانفصال لم يكن الأول.

https://www.dostor.org/4378711

اتحاد الناشرين العرب يعلن تضامنه مع الشعب السودانى

أعلن اتحاد الناشرين العرب- رئيسًا وأعضاءً في بيان له، عن حزنه وألمه العميق مما يحدث في جمهورية السودان الشقيقة، ونعى الاتحاد عشرات الضحايا الأبرياء، ويدعو لآلاف المصابين من أهلنا في السودان بالشفاء العاجل،كما يتقدم بالعزاء لأهالي الضحايا وندعو الله أن يرزقهم الصبر والسلوان في فقدان أحبائهم.

https://www.dostor.org/4378664