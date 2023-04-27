الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد.. الإعلامى محمد الباز يفتح ملف «الوصاية» عبر برنامج «آخر النهار»

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»

يعود الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، لتقديم برنامج "آخر النهار" على شبكة قنوات "النهار"، مساء الأحد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، عقب انتهاء إجازة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك 2023.


ويستعد "الباز" للعودة لجماهيره من خلال التحضير لموضوعات مهمة، من أبرزها ملف "الوصاية" الذي يشغل الملايين في مصر، من خلال عرض الآراء المؤيدة لتعديل القانون والآراء المعارضة.


يذكر أن الإعلامي الدكتور محمد الباز يقدم برنامج "آخر النهار"، أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً.

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