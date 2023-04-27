الخارجية السعودية: إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان من الرعايا الأجانب نحو 2625

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان من الرعايا الأجانب نحو 2625.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان وصل لنحو 2744 شخصًا، وقد تم اليوم إجلاء 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة من السودان إلى جدة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان على متن سفن سعودية؛ منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2425 شخصاً ينتمون لـ74 جنسية).

وفي بيان لها، أعلنت الخارجية السعودية عن وصول 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلاند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكينيا، والفلبين، وإثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الطائف"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

الأحداث في السودان

واستيقظت العاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت الموافق 15 ابريل، على اشتباكات ومعارك حادة أدت لمقتل 512 قتيلاً و4000 جريح حصيلة بحسب وزارة الصحة السودانية.

ودخل الأربعاء وقف إطلاق النار في السودان الذي تمّ التوصل إليه برعاية أميركية، يومه الثاني لكنه لا يزال هشاً وسط تقارير لشهود عيان عن المزيد من الضربات الجوية.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن وصول طائرتي إجلاء قادمتين من السودان لمطار بغداد الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، إنه تم وصول طائرتي الجالية العراقية القادمتين من السودان لمطار بغداد الدولي، مضيفاً أن طائرتي الإجلاء اللتين أقلتا الرعايا العراقيين من مطار بورتسودان وصلتا، قبل قليل، إلى مطار بغداد الدولي.

وفي وقت سابق، أكد الصحاف انطلاق الطائرتين وعلى متنهما 234 شخصًا، بينهم 16 مواطنًا سوريًا.