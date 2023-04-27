لطيفة غاضبة من إيلون ماسك: "بقالنا أيام دافعين فين العلامة الزرقاء؟"

لا تزال الفوضى مستمرة في منصة "تويتر" العالمية، بسبب القرارات المتضاربة من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية سحب العلامة الزرقاء وإعادتها.

وعبّرت المغنية التونسية لطيفة، عن استيائها الشديد بسبب عدم حصولها على “العلامة الزرقاء”، بعد أيام أن دفع المبلغ المخصص لها.

ونشرت لطيفة تغريدة خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقالت: “أين علامة التوثيق يا إيلون ماسك، بقالنا أيام دافعين عشان التوثيق فين العلامة؟”، ونشرت صورا لكشف سحب الأموال من رصيدها.

لطيفة ليست الأولى، حيث دخل الفنان محمد هنيدي في صدام مع إيلون ماسك، ما اضطر الأخير إلى استخدام خاصية "البلوك" ضده.

محمد هنيدي كانت قد استقبل نبأ إزالة العلامة الزرقاء من حسابه بتغريدة: "بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. الفاجر بيقولي أدفعله فلوس في علامة زرقاء استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي".

ليتبعها بتغريدة أخرى "إيلون ماسك اتقمص وعملي بلوك عشان اتريقت على اشتراكات تويتر بلو.. إيلون قموصة".

وبعد إعادة العلامة الزرقاء له، غرّد: "بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني وإني اشتركت في خدمة تويتر بلو.. مع إني مشتركتش.. بس واضح إن أبو نسب إيلون ماسك حب يعمل معانا الواجب.. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه".

وأنهى مالك الموقع، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، العمل بالعلامة الزرقاء المجانية في 20 أبريل، وحصر الحصول عليها بدفع اشتراك شهري يبلغ 8 دولارات.