الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"قراءات البستان".. فاعلية فنية في معهد جوتة الألماني بالقاهرة

معهد جوته الألماني
معهد جوته الألماني

ينظم معهد "جوته" الألماني القاهرة، فعالية بعنوان "قراءات البستان"، غدا السبت 29 إبريل، بمقر المعهد بوسط البلد في القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتأتي هذه الفاعلية، ضمن البرنامج الثقافي للمعرض الفني "انجرامات على تقويم قمري"، الذي يقيمه المعد حاليًا ويستمر حتى يوم الأحد، 30 أبريل الجاري، وهو مفتوح من العاشرة صباحاً للعاشرة مساءً.

وسيتم قراءة مجموعة من الأعمال الأدبية، في سياق المعرض الفني، بحضور الفنانة رنا النمر، والقائمات على تنظيم الفاعلية، نور الصافوري، ولينا عطالله.

ورنا النمر فنانة تشكيلية متعددة التخصصات، تركز في  أعمالها على التساؤل عن معنى تجربة المكان والزمان، وفي في هذا المعرض تستخدم مواد متنوعة، جانبا إلى جنب مع عروض الفيديو والطباعة بمختلف تقنياتها.

 وتتعقب رنا من خلال الأعمال، أشكال المعرفة وأنماطها ومصادرها المختلفة وتدعوا الزوار للتفكير في وسائل الاستيعاب الفردية والجماعية للمعرفة.

-  من أجواء معرض "انجرامات على تقويم قمري"

وتقول الفنانة رنا النمر، عبر الموقع الرسمي لـ "جوته"، عن أجواء معرضها: "تُفتح الأبواب وتُغلق، تَعكس وتنْعكس، تُحجَب وتُبرَز، تُحبَّر وتُحفَر. تأسِر حركاتها لحظة طويلة عابرة. إنها لحظة تتسم بالجُرح والألم والخوف وتَستحضِر كل من انشغل بمغزى هذا النوع من اللحظات.  تستدعي الأبواب عددًا لا يحصى من الانجرامات بما في ذلك انجرامات لكُتاب وفنانين وعلماء".

و"الانجرامات" هي مجموعات من الخلايا العصبية التي يخزن فيها العقل تجاربه السابقة.

وتضيف الفنانة رنا النمر: "في هذا المسكن، وفي هذه اللحظة المليئة بالترقب، اجتمعت الأعمال الفنية والكتب والرسائل والأصدقاء والمباني والأشجار في رفقة بعضهم البعض. تورط الجميع في مواكبة عملية التكوين الحميمة. الحضور متجليات ومتجَلُّين؛ كتب ودواليب مغلقة كامنة في سكون، ورق مبروم بإحكام لا يصل باطنه الضوء، حلقات لصيقة داخل جذوع الأشجار الخشبية، أرحام وجدران".

 

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