"تعليم الإسماعيلية" تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بحضور مديري العموم بالمديرية، وموجهي العموم، ومديري الإدارات التعليمية ووكلائها، ومديري الإدارات النوعية بالديوان، في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

- التوجيه بتحري الدقة في التصحيح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن هذه الفترة فترة حصاد موجها بمراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، وتحري الدقة في التصحيح مؤكدا على حرصه الكامل على مصلحة أبنائنا الطلاب، مشدداً على توفير البيئة المناسبة لهم لأداء امتحاناتهم في يسر وسهولة مع استمرار متابعة المدارس متابعة فعالة للمساهمة الفعالة والإيجابية في حل أي مشكلة وإزالة أية عقبات داخل المدارس موجها الشكر لكل المشاركين في الاجتماع.

- رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب

وأكد البحيري رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الثاني من العام الدارسي مشددة على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.

كما أكد "البحيري" بتوجيه الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة فى جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أية نتيجة قبل إعلانها رسمياً، طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

كما أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الانتهاء من إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أي أحداث تقع باللجان الامتحانية، من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية بشأن تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين.

واختتم "بحيري" بالتأكيد على ضرورة متابعة الامتحانات التي تجرى على مستوى المحافظة باستمرار، ورصد حالات الغش بكافة أنواعها وباستخدام شتى الوسائل، وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا من قبل الطلبة أو الملاحظين.