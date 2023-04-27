الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| العالم يهاجم مسلسل "كليوباترا" وسعر الدواجن والبيض اليوم

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي ترصدها "الدستور" من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- فى مواجهة الأكاذيب.. العالم يهاجم "مسلسل كليوباترا": تزييف وسرقة لتاريخ مصر القديمة

كليوباترا

سلطت تقارير عالمية الضوء على المسلسل الوثائقي الذى طرحته منصة "نتفليكس"، عن قصة الملكة كليوباترا، واختارت لتجسيد شخصية بطلته فنانة سمراء، بما يدعم أفكار حركة "المركزية الإفريقية أو الأفروسنتريك".

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- تراجع الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 27-4-2023

الدواجن

واصلت أسعار الدواجن تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023، وسجل سعر الدواجن البيضاء 64 جنيها في بورصة الدواجن وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- أحمد شوبير يكشف حقيقة انسحاب الزمالك من لقاء السوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة انسحاب الزمالك من السوبر المصري أمام الأهلي، المقرر لها يوم 5-5، في دولة الإمارات.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- بريطانيا تعلن عن إجلاء 536 شخصًا من السودان

عمليات الإجلاء من

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن إجلاء 536 شخصا من السودان على متن 6 رحلات جوية حتى مساء الأربعاء، لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- جامعة الدول العربية: الشعب السوداني يعيش مأساة حقيقية بسبب الأوضاع الحالية

جامعة الدول العربية

كشف السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، عن آخر تطورات الأوضاع السودانية بعد جلسة مجلس الأمن.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط  هنا

احمد شوبير الزمالك السودان بريطانيا اسعار الدواجن الدواجن نتفليكس المركزية الأفريقية فيلم كليوباترا الشعب السوداني

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

سفّاح في الفيوم.. أنهى حياة صديقه بأبشع طريقة لإخفاء جريمته

تجديد حبس "سفاح الفيوم" 15 يومًا بعد تمثيل جرائمه

"الأرصاد": طقس حار نهارًا اليوم الخميس.. ومتوقع سقوط أمطار على تلك المدن

وزير المالية يُصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

وزير الرى: قاعدة بيانات لحصر المنشآت القائمة على الترع والمصارف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى