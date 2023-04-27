أخبار فاتتك| العالم يهاجم مسلسل "كليوباترا" وسعر الدواجن والبيض اليوم

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي ترصدها "الدستور" من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- فى مواجهة الأكاذيب.. العالم يهاجم "مسلسل كليوباترا": تزييف وسرقة لتاريخ مصر القديمة

سلطت تقارير عالمية الضوء على المسلسل الوثائقي الذى طرحته منصة "نتفليكس"، عن قصة الملكة كليوباترا، واختارت لتجسيد شخصية بطلته فنانة سمراء، بما يدعم أفكار حركة "المركزية الإفريقية أو الأفروسنتريك".

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- تراجع الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 27-4-2023

واصلت أسعار الدواجن تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023، وسجل سعر الدواجن البيضاء 64 جنيها في بورصة الدواجن وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

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- أحمد شوبير يكشف حقيقة انسحاب الزمالك من لقاء السوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة انسحاب الزمالك من السوبر المصري أمام الأهلي، المقرر لها يوم 5-5، في دولة الإمارات.

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- بريطانيا تعلن عن إجلاء 536 شخصًا من السودان

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن إجلاء 536 شخصا من السودان على متن 6 رحلات جوية حتى مساء الأربعاء، لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- جامعة الدول العربية: الشعب السوداني يعيش مأساة حقيقية بسبب الأوضاع الحالية

كشف السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، عن آخر تطورات الأوضاع السودانية بعد جلسة مجلس الأمن.

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