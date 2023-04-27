تراجع الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 27-4-2023

واصلت أسعار الدواجن تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023، وسجل سعر الدواجن البيضاء 64 جنيها في بورصة الدواجن وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك .

واستقرت أسعار البيض في المزارع عند 103 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض والأحمر ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس.

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء: 64 جنيها.

سعر الدواجن الساسو: 67 جنيها.

فراخ امهات بيضاء: 56 جنيها.

فراخ بياض أبيض سلك: 47 جنيها.

دواجن بياض أبيض أرضي: 49 جنيها.

دواجن بياض أحمر سلك: 57 جنيها.

دواجن بياض أحمر أرضي: 60 جنيها.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة استمرار تراجع أسعار الفراخ خلال الفترة القادمة، مع حالة الركود في حركة البيع وتراجع القوة الشرائية منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن.

أسعار الكتاكيت والبط اليوم

كتكوت أبيض: 8 جنيهات:

كتكوت أبيض شركات: 14 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان: 6.75 جنيها.

كتكوت ساسو: 6 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور: 7.50 جنيه.

كتكوت بلدي: 4.50 جنيه.

كتكوت هجين: 5.50 جنيه.

كيلو البط المولارد بين 84 و85 جنيها.

كيلو البط المسكوفى بين 99 و100 جنيه.

كيلو البط الفرنساوي بين 74 و75 جنيها.

بط فرنساوي عمر يوم بين 17.25 و18.50 جنيه.

بط مسكوفى عمر يوم بين 25.50 و26.75 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم بين 32.50 و32.75 جنيه.

سعر البيض اليوم