الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 27-4-2023

الدواجن
الدواجن

واصلت أسعار الدواجن تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023، وسجل سعر الدواجن البيضاء 64 جنيها في بورصة الدواجن وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك . 

واستقرت أسعار البيض في المزارع عند 103 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض والأحمر ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس. 

 

سعر الفراخ اليوم 

 

  • سعر الدواجن البيضاء:  64 جنيها.
  • سعر الدواجن  الساسو:  67 جنيها.
  • فراخ امهات بيضاء: 56 جنيها.
  • فراخ بياض أبيض سلك: 47 جنيها.
  • دواجن بياض أبيض أرضي: 49 جنيها.
  • دواجن بياض أحمر سلك: 57 جنيها.
  • دواجن بياض أحمر أرضي: 60 جنيها.

أسعار الأرز والبقوليات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

هل يؤثر على أسعار الأسماك؟.. القصة الكاملة لوقف الصيد في البحر الأحمر 5 أشهر

وتوقع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة استمرار تراجع أسعار الفراخ خلال الفترة القادمة، مع حالة الركود في حركة البيع وتراجع القوة الشرائية منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن.

 

أسعار الكتاكيت والبط اليوم 

 

  • كتكوت أبيض: 8 جنيهات:
  • كتكوت أبيض شركات: 14 جنيها.
  • كتكوت أبيض قطعان:  6.75 جنيها.
  • كتكوت ساسو:  6 جنيهات.
  • كتكوت ساسو بيور: 7.50 جنيه.
  • كتكوت بلدي: 4.50 جنيه.
  • كتكوت هجين:  5.50 جنيه.
  • كيلو البط المولارد بين 84 و85 جنيها.
  • كيلو البط المسكوفى بين 99 و100 جنيه.
  • كيلو البط الفرنساوي بين 74 و75 جنيها.
  • بط فرنساوي عمر يوم بين 17.25 و18.50 جنيه.
  • بط مسكوفى عمر يوم بين 25.50 و26.75 جنيه.
  • كتكوت بط مولارد عمر يوم بين 32.50 و32.75 جنيه.

 

سعر البيض اليوم 

  • سجل سعر البيض الأحمر 103 جنيهات.
  • بلغ سعر البيض الأبيض 103 جنيهات.
  • سعر البيض البلدي 83 جنيها.
txt

أسعار طن الألمونيوم والنحاس اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

الدواجن الفراخ سعر البيض الدواجن البيضاء فراخ امهات

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

تراجع الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 27-4-2023

مسؤول صينى يؤكد استعداد بلاده للعمل مع فيتنام لتعزيز العلاقات الثنائية

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

الشوباشى: مصر تستثمر كل جهد وفرصة لتصلح الوضع فى السودان

رحمة حسن: مصر تواصل نجاحها فى إطار عودة المصريين من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى