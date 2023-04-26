أسعار طن الألمونيوم والنحاس اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

يبحث الكثير عن أسعار النحاس والألمونيوم، حيث أنهم من المعادن المهمة والتي تتدخل في عدد كبير من الصناعات، وقد شهدت أسعارها أستقرار اليوم الأربعاء في بورصة المعادن.

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار النحاس والألمونيوم اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي.

أسعار الألمونيوم بالكيلو اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

متوسط سعر كيلو الألومنيوم الخردة الطري مابين 55 إلي 59 جنيها .

متوسط سعر كيلو الألومنيوم الخردة الردياتير مابين37 جنيها.

متوسط سعر كيلو الألومنيوم خردة غطاء والحلة مابين 55 إلى 58 جنيها.

متوسط سعر كيلو الألومنيوم الخردة الناشف مابين 33 إلى 35 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو الألومنيوم الخردة الناشف البلدي مابين 28 لـ 30 جنيها.

أسعار الألمونيوم بالطن اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

بلغ متوسط أسعار الألومنيوم بالطن 1700 جنيها

بلغ متوسط أسعار قرص الألمنيوم بـ 61.500 جنيه

بلغ متوسط أسعار الألومنيوم الخام 57 ألف جنيها للطن.

بلغ متوسط سعر الألومنيوم الخام الفلات البارد بـ 49 ألف جنيها للطن.

قدر سعرالألومنيوم لتصنيع الأدوات بـ 25 ألف جنيها للطن .

قدر سعر إسطوانة الألومنيوم بـ 39 ألف جنيه للطن.

أسعار النحاس بالكيلو اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

متوسط سعر النحاس الخام مابين 290 إلى 298 جنيهًا للكيلو.

متوسط سعر النحاس الجديد مابين 300 إلى 310 جنيها للكيلو.

متوسط سعر النحاس أحمر خردة خشن مابين 150إلى157 جنيهًا للكيلو.

متوسط سعر النحاس الأحمر الخردة ناعم مابين 155إلى 157 جنيهًا.

متوسط سعر النحاس الأحمر الخردة لامع مابين 155إلى 160 جنيهًا.

متوسط سعرنحاس اللون الأصفر الخردة مابين 166إلى 170 جنيهات.

أسعار النحاس البطن اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

قدر طن النحاس الجديد 297,000 جنيه للطن، مقابل السعر العالمي 9,000 دولار امريكيي في بورصة المعادن العالمية.

قدر سعر طن النحاس أحمرخردة اليوم بـ 160000 جنيها للطن.

قدر سعر طن النحاس ذات اللون الاصفر قدر بـ 105000 جنيها للطن.

قدر سعر طن الخردة بـ 100,000 جنيه للطن.