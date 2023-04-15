حبس شخصين سرقا كمية من النحاس بأحد مصانع التبين

قررت نيابة التبين الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة سرقة كمية من النحاس بأسلوب "القطع" من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة التبين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل.

وكان رجال مباحث القاهرة قد تمكنوا من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – مقص حديدي، وذلك حال شروعهما في سرقة كمية من النحاس بأسلوب "القطع" باستخدام المقص المضبوط بحوزتهما، من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة التبين.

وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى ارتكاب واقعة السرقة، وأضافا بحيازتهما السلاح الناري بقصد استخدامه في وقائع السرقة، كما اعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.