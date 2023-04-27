الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تعلن إجلاء 536 شخصا من السودان

عمليات الإجلاء من
عمليات الإجلاء من السودان

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية إجلاء 536 شخصا من السودان على متن 6 رحلات جوية حتى مساء الأربعاء.

وقالت الوزارة في تغريدة: "تم إجلاء 536 شخصا من السودان على متن 6 رحلات جوية بريطانية حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (20: 00 تغ)"، دون مزيد تفاصيل.

والسبت، بدأت عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم.

وحتى اليوم، شرعت أكثر من 50 دولة في إجلاء رعاياها من السودان، إما برا عبر مصر وإثيوبيا، أو بحرا عبر ميناء بورتسودان، أو جوا.

ومنذ 15 أبريل الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما. 

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