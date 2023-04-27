الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة الدول العربية: الشعب السودانى يعيش مأساه حقيقية بسبب الأوضاع الحالية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

كشف السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، عن أخر تطورات الأوضاع السودانية بعد جلسة مجلس الأمن.

 

وقال “عبدالفتاح”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الخميس، إن الشعب السوداني يعيش مأساه حقيقية بسبب الأوضاع الحالية.

 

وأضاف أن “هنام عدد من اللجان الدولية لم تتمكن من السفر للسودان بسبب الصراعات الحالية وحروب الشوارع”، موضحاً أن الجامعة العربية اجتمعت علي مستوي المندوبين لبحث الأزمة السودانية.

 

 وأشار إلى أن الأجهزة تحاول إيجاد حل للوساطة والدفع نحو إطلاق النار في السودان، موضحاً أن هناك مساعي دولية بين مصر والإمارات والسعودية وعدد من الأطراف الدولية لوقف فوري وحال لإطلاق النار.

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